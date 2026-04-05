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River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River venció en el Monumental 3-0 por la fecha 13 del Apertura y quedó como escolta de Independiente Rivadavia en la zona B

5 de abril 2026 · 20:13hs
River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River ganó, gustó y goleó ante Belgrano, con un triunfo por 3 a 0 en el estadio Monumental, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El mediocampista Tomás Galván marcó un doblete, en 35 minutos del primer tiempo y 37 del segundo, mientras que el delantero Facundo Colidio convirtió de cabeza a los 13 del complemento.

Con el triunfo, el equipo que dirige Eduardo Coudet mantiene el puntaje perfecto tras cuatro fechas y subió al segundo puesto de la zona B, con 23 puntos, teniendo que enfrentarse a Racing el próximo domingo 12 de abril, a las 20:00.

Por su lado, el Pirata quedó en el quinto lugar del grupo con 19 unidades y recibirá a Aldosivi en la siguiente jornada, el viernes 10 a partir de las 21:00.

La primera llegada fue de River, a los 10 minutos, con un desprendimiento por derecha del delantero Sebastián Driussi, cuyo remate bajo y cruzado dio en el poste derecho del arquero Thiago Cardozo.

El centrodelantero volvió a generar peligro dos minutos después, al quedarse con un cierre fallido de cabeza de un defensor rival y avanzar desde el centro hacia la derecha, para luego enganchar, deshaciéndose de la marca del lateral Federico Ricca, y definir con el costado externo del pie ante el achique del guardameta rival, aunque su tiro salió por el segundo palo.

El “9” de River volvió a rematar a los 23 minutos, de primera y desde la medialuna del área, con un tiro que salió a las manos del arquero Cardozo.

El primer acercamiento de Belgrano fue a los 26 minutos, luego de un tiro libre al primer palo prolongado de cabeza por el defensor Alexis Maldonado y se hubiera metido por el segundo palo, de no ser por una buena reacción del guardameta Santiago Beltrán.

El local abrió el marcador a los 35 minutos de la primera parte, cuando el mediocampista Tomás Galván fue oportunista para quedarse con el rebote de un mano a mano errado del Driussi y definir de primera, ante el arco libre, marcando el 1-0.

A los 13 minutos del segundo tiempo, un centro desde la derecha del volante Juan Cruz Meza permitió el remate de cabeza del delantero Facundo Colidio, que cambió el palo con su remate y puso el 2-0.

En 36 minutos de la segunda parte, el volante Lucas Zelarayán jugó una pared para meterse en el área por el costado izquierdo, enganchó de gran manera eludiendo al defensor Lucas Martínez Quarta y definió rápidamente, aunque su tiro se fue sorprendentemente ancho.

Solo un minuto más tarde, un gran pase filtrado del volante Aníbal Moreno habilitó la trepada por derecha de Galván, que ingresó al área y sacó un disparo cruzado perfecto, que dio en la base del poste y convirtió el partido en goleada.

Embed - DOBLETE DE GALVÁN Y CUARTO TRIUNFO EN LÍNEA DEL RIVER DE COUDET | River 3-0 Belgrano | RESUMEN

Síntesis de River y Belgrano

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Ian Subiabre, Tomás Galván, Facundo Colidio; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Alexis Maldonado, Leonardo Morales, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo: 35m. Tomás Galván (R).

Goles en el segundo tiempo: 13m. Facundo Colidio (R) y 37m. Tomás Galván (R).

Cambios en el segundo tiempo: 7m. Juan Cruz Meza por Ian Subiabre (R); 22m. Juan Velázquez por Lucas Passerini (B) y Lautaro Gutiérrez por Franco Vázquez (B); 28m. Juan Fernando Quintero por Facundo Colidio (R) y Facundo González por Matías Viña (R); 33m. Ramiro Hernandes por Francisco González Metilli (B) y Nicolás Fernández por Emiliano Rigoni (B); 39m. Joaquín Freitas por Sebastián Driussi (R) y Lautaro Pereyra por Tomás Galván (R).

Estadio: Monumental.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: José Carreras.

River Belgrano apertura
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