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San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Tras la conmoción que cambió para siempre la rutina de San Cristóbal por el brutal asesinato de Ian Cabrera a tiros dentro de la Escuela Normal Nº 40, Provincia brinda atención psicológica a la comunidad educativa, dispositivos de diálogo y actividades con docentes, directivos y asistentes escolares.

5 de abril 2026 · 19:51hs
San Cristóbal

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San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado".

Este lunes se cumple una semana del brutal crimen de Ian Cabrera (13 años) dentro de una escuela de San Cristóbal. El Gobierno de la Provincia de Santa Fe sostiene por estos días un abordaje interministerial con eje en la contención, la asistencia y el acompañamiento a la comunidad educativa y a los vecinos, tras el ataque a tiros ocurrido el lunes pasado en la Escuela Normal Nº 40.

La labor del Gobierno de Santa Fe se lleva adelante mediante dispositivos específicos de apoyo psicológico, instancias de diálogo y organización del regreso a las aulas.

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La intervención involucra a los ministerios de Educación, de Salud, de Igualdad y Desarrollo Humano y de Justicia y Seguridad, que coordinan acciones destinadas a docentes, alumnos, asistentes escolares y familias. En ese marco, el gobernador Maximiliano Pullaro visitó la ciudad el sábado, donde mantuvo encuentros con los padres de Ian Cabrera -el joven asesinado-, con familiares de uno de los menores heridos y con el equipo directivo de la Escuela Normal Nº 40. Estuvo acompañado por el ministro de Educación, José Goity, y la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, entre otras autoridades, que expresaron su reconocimiento a la comunidad educativa de la Escuela Normal de San Cristóbal, por el profesionalismo y la calidez humana con la que se viene trabajando en el abordaje del tema.

Regreso progresivo tras la tragedia

Como parte de las medidas adoptadas, y en respuesta a pedidos de la comunidad local y de organizaciones civiles, este lunes 6 y martes 7 de abril no habrá clases en todas las escuelas oficiales y privadas de todos los niveles y modalidades de la ciudad. En paralelo, el edificio de la Escuela Nº 40 permanecerá cerrado por disposición judicial hasta que el Ministerio Público de la Acusación determine la finalización de las pericias en el lugar.

Desde el Ministerio de Educación indicaron que el regreso a la actividad escolar será progresivo, flexible y situado, y que el esquema de retorno se comunicará institucionalmente conforme a lo que disponga la Justicia. Durante los próximos días, se sostendrán espacios de acompañamiento con docentes, directivos y asistentes escolares, además de instancias de diálogo con las familias.

En este sentido, se organizarán reuniones entre funcionarios de Educación y equipos directivos de todas las instituciones de la ciudad para definir dispositivos de escucha y contención, así como propuestas pedagógicas que permitan dar continuidad a los aprendizajes durante la suspensión de clases. Estas actividades serán canalizadas a través de las escuelas para su desarrollo en el ámbito familiar.

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Trabajo coordinado

Asimismo, se intensificará la presencia de equipos territoriales en las instituciones y el trabajo de la Dirección de Bienestar Docente, con el objetivo de asistir al personal educativo. También se prevén encuentros específicos con directivos de la Escuela Nº 40 y supervisores de todos los niveles para coordinar el proceso de acompañamiento institucional.

Por su parte, la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia continuará con el seguimiento de las familias y jóvenes afectados mediante visitas domiciliarias y espacios de escucha activa. El objetivo es brindar herramientas que permitan transitar la situación desde una perspectiva integral, fortaleciendo los vínculos familiares y comunitarios.

Desde el Ministerio de Salud se mantiene el abordaje territorial implementado desde el inicio de la emergencia, con la participación de equipos de salud mental de las regiones Rafaela y Ceres, junto con efectores locales como el Hospital Samco “Julio César Villanueva” y los centros de salud de la ciudad. En los próximos días, se desarrollarán encuentros grupales e instancias individuales de acompañamiento, además de espacios de cuidado dirigidos a trabajadores de la salud y la educación.

Finalmente, se avanzará en la conformación de una mesa intersectorial que integrará a clubes, asociaciones civiles y autoridades municipales, con el objetivo de sostener a largo plazo un entramado comunitario de apoyo frente a la situación.

San Cristóbal tragedia escuela regreso
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