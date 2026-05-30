Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

La adolescente de 14 años estaba desaparecida desde el 23 de mayo. Hay un hombre detenido y la Justicia investiga cómo ocurrió el crimen y si hubo cómplices

La búsqueda de Agostina Vega tuvo el peor desenlace. La adolescente de 14 años, que era intensamente buscada desde el 23 de mayo en la ciudad de Córdoba, fue hallada muerta este sábado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra . El caso tiene un detenido y la investigación intenta determinar cómo ocurrió el crimen y si hubo otras personas involucradas.

Agostina tenía 14 años y había desaparecido el sábado 23 de mayo por la noche. Su familia denunció la desaparición y desde entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda que movilizó a cientos de efectivos policiales, drones, helicópteros, perros rastreadores y equipos especializados.

La adolescente fue vista por última vez cuando ingresó a una vivienda de barrio Cofico junto a Claudio Barrelier, un hombre de 33 años que se convirtió en el principal sospechoso de la causa.

Cómo llegaron los investigadores hasta el lugar del hallazgo

El cuerpo de la adolescente fue encontrado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en el sudeste de la capital cordobesa, una zona que había concentrado los rastrillajes durante los últimos días.

Según la investigación, las pistas surgieron del análisis de cámaras de seguridad y de datos de telefonía celular vinculados a Barrelier. Un domo policial registró el ingreso del sospechoso a la zona alrededor de las 11.45 y su salida unos 30 minutos después. Además, las antenas telefónicas ubicaron su celular en el mismo sector durante ese período.

Los investigadores también detectaron imágenes en las que el hombre aparecía cargando bolsas negras y un bidón de 20 litros en el baúl de un Ford Ka negro.

El único detenido por el caso Agostina Vega

Barrelier permanece detenido desde hace varios días. Inicialmente había sido imputado por privación ilegítima de la libertad, aunque el hallazgo del cuerpo podría derivar en una acusación más grave.

El sospechoso reconoció que Agostina estuvo en su vivienda, pero negó haber participado en su desaparición. Sin embargo, los investigadores señalaron contradicciones en sus declaraciones y secuestraron el vehículo que habría utilizado para trasladarse hacia la zona donde finalmente apareció el cuerpo. Según las autoridades, el automóvil había sido lavado antes de ser peritado.

La sospecha de que hubo cómplices

Gabriel Vega, padre de la adolescente y exintegrante de la Policía de Córdoba, sostuvo públicamente que el detenido no habría actuado solo.

"Hay gente que fue cómplice", afirmó en declaraciones a medios nacionales. También aseguró que aportó grabaciones y otros elementos a la Justicia para colaborar con la investigación.

Por el momento, no hay otras personas detenidas en la causa.

Qué falta determinar

La investigación entró ahora en una nueva etapa. Los peritajes forenses deberán establecer las circunstancias de la muerte y el tiempo que llevaba el cuerpo en el lugar donde fue encontrado. Además, la fiscalía busca determinar si existieron partícipes o encubridores y cuál fue el recorrido de la adolescente desde la última vez que fue vista con vida.

Mientras tanto, el caso sigue bajo la órbita del fiscal Raúl Garzón, quien deberá definir las próximas imputaciones a partir de los resultados de las pericias.