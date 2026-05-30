Después del empate 1-1 ante Mitre en el Brigadier López, resultado que le costó perder el liderazgo de la Zona A, Colón visitó a Almirante Brown, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por la fecha 16 de la Primera Nacional. El Sabalero empató 1-1 ante la Fragata, que lo ganaba con un golazo de Nazareno Bazán (PT 2'). Lo empardó Mauro Peinipil (ST 29').
El minuto a minuto de Colón ante Almirante Brown en Isidro Casanova
Colón, que arrancó perdiendo con un tanto de Nazareno Bazán, sumó un valioso punto tras empatar 1-1 ante Almirante Brown, en Isidro Casanova.
Por Ovación
Formaciones de Almirante Brown y Colón
Almirante Brown: 1-Bruno Galván; 4-Pedro Velurtas, 2-Máximo Levi, 6-Gustavo Cabral y 3-Ramiro Fernández; 7-Ramón González, 8-Gabriel Altamirano, 5-Leonardo Jara y 10-Tomás Almada; 9-Javier Martínez y 11-Nazareno Bazán. DT: Andrés Montenegro.
Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Leandro Allende; 8-Ignacio Antonio, 5-Federico Lértora;11-Julián Marcioni, 7-Darío Sarmiento e 10-Ignacio Lago; y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Goles: PT 2' Nazareno Bazán (AB); ST 30' Mauro Peinipil (C).
Cambios: ST 13' Matías Godoy x Sarmiento (C) y Conrado Ibarra x Marcioni (C); 15' Marcos Abreliano x Almada (AB); 29' Santiago Vera x Martínez (AB); 22'0 Lucas Cano x Allende (C); 36' Gastón Moreyra x R. González (AB), Facundo Quignón x Bazán (AB) y Lucas Vega x Altamirano (AB).
Estadio: Fragata Presidente Sarmiento.
Árbitro: Bruno Amiconi.