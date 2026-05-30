El minuto a minuto de Colón ante Almirante Brown en Isidro Casanova

Colón, que arrancó perdiendo con un tanto de Nazareno Bazán, sumó un valioso punto tras empatar 1-1 ante Almirante Brown, en Isidro Casanova.

Después del empate 1-1 ante Mitre en el Brigadier López, resultado que le costó perder el liderazgo de la Zona A, Colón visitó a Almirante Brown, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por la fecha 16 de la Primera Nacional. El Sabalero empató 1-1 ante la Fragata, que lo ganaba con un golazo de Nazareno Bazán (PT 2'). Lo empardó Mauro Peinipil (ST 29').