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El minuto a minuto de Colón ante Almirante Brown en Isidro Casanova

Colón, que arrancó perdiendo con un tanto de Nazareno Bazán, sumó un valioso punto tras empatar 1-1 ante Almirante Brown, en Isidro Casanova.

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 15:35hs
El minuto a minuto de Colón ante Almirante Brown en Isidro Casanova

Prensa Colón

Después del empate 1-1 ante Mitre en el Brigadier López, resultado que le costó perder el liderazgo de la Zona A, Colón visitó a Almirante Brown, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por la fecha 16 de la Primera Nacional. El Sabalero empató 1-1 ante la Fragata, que lo ganaba con un golazo de Nazareno Bazán (PT 2'). Lo empardó Mauro Peinipil (ST 29').

LEER MÁS: Colón pone en juego una racha que necesita transformar en triunfos

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Comenzó el partido entre Colón y Almirante Brown en Isidro Casanova

Colón ya visita al durísimo Almirante Brown, en la Fragata Presidente Sarmiento de Isidro Casanova, en procura de sumar de a tres para mantenerse firme en la pelea de punta en la Zona A.

Marcioni Colón Mitre.jpg

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PT 2' Golazo de Almirante Brown que le gana a Colón

Nazareno Bazán con un tremendo zurdazo anota el 1-0 ante Colón en Isidro Casanova.

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Colón vs Almirante Brown.jpg

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PT 8' Se vuelve a salvar Colón con un remate de Almada

Un gran contragolpe de Almirante Brown terminó con un remate de Tomás Almada, que se desvió en un defensor se fue apenas arriba. En el córner, Martínez de cabeza estuvo a punto de marcar el segundo.

Chacarita Almirante.jpg

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PT 11' Se salvó increíblemente Colón ante Almirante

Primero Bazán, tras dejar en el camino a Budiño y con Rasmusen tapando en la línea, y en la segunda Martínez la mandó increíblemente afuera. Colón hace agua y pierde 1-0 ante Almirante.

Colón salida

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PT 15' La tuvo Colón con un cabezazo de Lago que Galván sacó al córner

Reaccionó Colón con un cabezazo de Lago que Galván sacó al córner. Sigue perdiendo ante Almirante Brown por 1-0 en Isidro Casanova.

Ignacio Lago

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PT 23' Budiño salvó Colón de la segunda caída

Budiño, en dos oportunidades, salvó a Colón, tras sendos remates de Nazareno Bazán. El Sabalero sigue perdiendo por 1-0.

Matías Budiño

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¡Final del primer tiempo en Isidro Casanova!

Colón está perdiendo por 1-0 ante Almirante Brown con un golazo de Nazareno Bazán.

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¡Arrancó el complemento en Isidro Casanova!

Colón, que tuvo un primer tiempo para el olvido desde lo defensivo, pierde por 1-0 ante Almirante Brown, que le hizo precio en el arranque.

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ST 1' La tuvo Lago con un remate que se fue por arriba

Colón la tuvo con un remate de Lago, que se fue por arriba del arco de Almirante. Colón sigue perdiendo por 1-0 en Isidro Casanova.

Colón Madryn Ignacio LAgo

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ST 29' Gol de Colón: Mairo Peinipil lo iguala ante Almirante

Mauro Peinipil lo empata para el Sabalero ante Almirante Brown en Isidro Casanova. El Sabalero va por la victoria.

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Mauro Peinipil

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¡Final del partido en Isidro Casanova!

Colón, que arrancó perdiendo con un golazo de Nazareno Bazán y estaba para el cachetazo, reaccionó y rescató un valioso 1-1 ante Almirante Brown con un tanto de Mauro Peinipil, para mantenerse en la pelea de punta en la Zona A de la PN

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Formaciones de Almirante Brown y Colón

Almirante Brown: 1-Bruno Galván; 4-Pedro Velurtas, 2-Máximo Levi, 6-Gustavo Cabral y 3-Ramiro Fernández; 7-Ramón González, 8-Gabriel Altamirano, 5-Leonardo Jara y 10-Tomás Almada; 9-Javier Martínez y 11-Nazareno Bazán. DT: Andrés Montenegro.

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen y 3-Leandro Allende; 8-Ignacio Antonio, 5-Federico Lértora;11-Julián Marcioni, 7-Darío Sarmiento e 10-Ignacio Lago; y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Goles: PT 2' Nazareno Bazán (AB); ST 30' Mauro Peinipil (C).

Cambios: ST 13' Matías Godoy x Sarmiento (C) y Conrado Ibarra x Marcioni (C); 15' Marcos Abreliano x Almada (AB); 29' Santiago Vera x Martínez (AB); 22'0 Lucas Cano x Allende (C); 36' Gastón Moreyra x R. González (AB), Facundo Quignón x Bazán (AB) y Lucas Vega x Altamirano (AB).

Estadio: Fragata Presidente Sarmiento.

Árbitro: Bruno Amiconi.

Colón Almirante Brown Isidro Casanova
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