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Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscaban en Córdoba

Los restos se encontraban en un tacho se pintura de 20 litros y en bolsas de consorcio que, aparentemente, el acusado sacó el lunes de su casa y las puso en un vehículo

30 de mayo 2026 · 17:08hs
Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscaban en Córdoba

gentileza

Tras varios días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia de Córdoba desde hacía casi una semana, según confirmó el abogado del padre.

Se habrían hallado solamente algunas partes del cuerpo, ya que habría sido descuartizada, de acuerdo a lo que indicaron fuentes de la investigación.

Los restos se encontraban en un tacho se pintura de 20 lts y en bolsas de consorcio que, aparentemente, el acusado sacó el lunes de su casa y las puso en un vehículo.

La joven había sido vista por última vez la noche del sábado 23 de mayo, lo que había generado un amplio operativo policial y una fuerte movilización en redes sociales y entre familiares y vecinos para dar con su paradero. Finalmente, el cuerpo fue encontrado en un descampado, un lugar que ya había sido relevado por los investigadores y donde había estado Claudio Barrelier, quien permanece como el único detenido en la causa.

agostina vega cordoba
Agostina Vega, la adolescente buscada en Córdoba

Agostina Vega, la adolescente buscada en Córdoba

Pruebas

El caso generó gran conmoción en la comunidad y reavivó los reclamos por el avance de la investigación. Fuentes cercanas al expediente indicaron que el foco ahora está puesto en determinar las circunstancias del hecho y en analizar las pruebas recolectadas durante la búsqueda para reconstruir lo ocurrido.

La desaparición de Agostina Vega había motivado la activación de protocolos especiales y la intervención de distintas áreas de seguridad, en un operativo que se extendió durante varios días hasta el hallazgo que puso fin a la incertidumbre.

Agostina Vega adolescente Córdoba
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