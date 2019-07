Se presentó la lista A 506 de Alternativa Federal

El viernes pasado, a las 17, se llevó a cabo en Santa Fe en las instalaciones de Sumatra sita en calle Francia y Bulevar Pelligrini, el lanzamiento de la Lista A 506 Alternativa Federal, que lleva como candidata a diputada Nacional en primer lugar a Nidia Sosa, y en ese orden sucesivamente a Sergio Re, Gabriela Leanza, Restovich Roque, Toledo Laura, Sartore Pablo, Arrieta Gabriela, Ferrer Juan, González Beatriz, Barrios Juan, García Gloria, Ferraro Carlos, Ovadilla Jesica, Sánchez Daniel, Álvarez Sara, y Criado Francisco. La Lista se denomina "Apostando por la vida".

Se destacan entre sus propuestas: La defensa de la Vida y la Familia como núcleo social. El acceso a una vida digna que le garantice, libertad, trabajo, educación, seguridad y el derecho a la participación.

Alternativa Federal1.jpg La presentación se hizo en Sumatra. UNO Santa Fe

Las propuestas fueron desarrolladas por los candidatos, Nidia Sosa, Sergio Re y Gabriela Leanza.

Estuvieron presentes las Autoridades Nacionales del Partido Democrática Cristiano en la figura de su Presidente Juan Carlos de la Peña, (quien también es Vicepresidente de la ODCA). El Vicepresidente del Partido, y Diputado Nacional Juan Brugüe. Los mismos expusieron al cierre de la presentación informes claros sobre la situación del país y de la Región Centro. Destacando la importancia para Santa Fe de poder contar con una alternativa de Diputados que defiendan a Santa Fe, y que no estén atados a ningún Presidente, ya que los que llegan a las cámaras terminan siendo fieles a los Partidos Políticos y no a sus Provincias, y no pelean por ellas, acatando siempre lo que les ordenan. Y como resultado de esa acción la gente y las provincias terminan no teniendo representantes.

Estuvieron presentes autoridades de las dos fuerzas políticas, amigos, periodistas y público en general, cerrando la jornada con un ágape de camaradería.