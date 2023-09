Votó Lewandowski: "Uno tiene la conciencia tranquila de haber hecho las cosas de frente y a la luz del día"

El senador nacional confió en poder mejorar el desempeño electoral de su fórmula en los comicios de este domingo y dijo que no tiene dudas de que muchos cambiarán su voto respecto de la primaria. “Uno ha trabajado en toda la campaña. Nadie presentó los proyectos concretos como nosotros, no he visto ninguna plataforma como la nuestra”, dijo el dirigente rosarino.