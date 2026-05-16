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Fuertes silbidos a Di María en el Monumental: "Fideo secanucas"

Ángel Di María fue recibido con fuertes silbidos en el estadio Monumental en la previa del duelo ante River por las semifinales del Apertura

16 de mayo 2026 · 20:06hs
Fuertes silbidos a Di María en el Monumental: Fideo secanucas

Ángel Di María fue recibido con fuertes silbidos en el estadio Monumental cuando la voz del estadio anunció la formación de Rosario Central, en la previa del duelo ante River por las semifinales del Torneo Apertura.

El campeón del mundo, que volvió a jugar en Núñez con la camiseta del Canalla, quedó en el centro de la escena desde antes del inicio del partido: al momento de ser nombrado entre los titulares, bajó una reprobación marcada desde las tribunas riverplatenses.

Además, en la previa del encuentro también se escuchó el cántico “Fideo secanucas”, en un clima caliente contra el futbolista rosarino, que venía siendo uno de los grandes focos de atención del cruce por su regreso al Monumental y por el contexto picante que rodeó a Central en la antesala del partido.

Di María, foto de las críticas en River

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