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Las chicas de Unión no hacen pie en Primera y ahora fueron goleadas por SAT

Las chicas de Unión fueron goleadas 5-0 por SAT como visitantes y continúan sin victorias en la Primera de AFA tras siete fechas

Ovación

Por Ovación

16 de mayo 2026 · 12:58hs
Las chicas de Unión no hacen pie en Primera y ahora fueron goleadas por SAT

Prensa Unión

El regreso a la Primera División viene siendo mucho más duro de lo esperado para Unión. Fecha tras fecha, las Rojiblancas siguen chocando contra una realidad compleja y este fin de semana volvió a quedar expuesto con una derrota contundente.

Por la séptima jornada del campeonato de la A de AFA, las Tatengas cayeron 5-0 ante SAT en condición de visitante y profundizaron un arranque de torneo lleno de dificultades.

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Los números reflejan el momento que atraviesa el conjunto dirigido por Paulo Pocchia: todavía no ganó en el campeonato, apenas pudo rescatar dos empates y perdió todos los encuentros restantes. Además, el desequilibrio también aparece en las estadísticas ofensivas y defensivas: convirtió solo seis goles y recibió 19.

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Más allá de algunos pasajes donde intentó competir y sostener el orden, Unión volvió a sufrir demasiado ante un rival que aprovechó cada espacio y terminó construyendo una diferencia amplia.

La formación de Unión

Naila Zaninetti en el arco; Victoria Muñoz, Mailen Herman, Martina Pinto e Ionara Vilte; Camila Luna, Marilin Coronel, Agustina Marani y Emilse Albornos; Iara García y Camila Acevedo. DT: Paulo Pocchia.

El desafío para Unión empieza a ser doble: sostenerse emocionalmente en un torneo de máxima exigencia y encontrar rápidamente respuestas futbolísticas para evitar que la distancia con el resto de los equipos siga creciendo.

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