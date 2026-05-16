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River le ganó con lo justo a Rosario Central y es finalista del Apertura

Con gol de Facundo Colidio, de penal, River venció en el Monumental 1-0 a Rosario Central y es finalista del Apertura. Espera por Belgrano o Argentinos

16 de mayo 2026 · 21:51hs
River le ganó con lo justo a Rosario Central y es finalista del Apertura

River venció este sábado por 1-0 a Rosario Central en el estadio Monumental y se convirtió en el primer finalista del Torneo Apertura, en un partido caliente, cerrado y marcado por las polémicas arbitrales, los penales y la preocupación por la lesión de Sebastián Driussi.

El único gol del encuentro lo convirtió Facundo Colidio, a los 16 minutos del segundo tiempo, de penal, luego de una infracción de Jeremías Ledesma sobre Joaquín Freitas. El delantero definió con precisión y le dio al equipo de Eduardo Coudet el pasaje a la final del certamen.

River ya había tenido una chance clara desde los doce pasos en la primera etapa, cuando Nicolás Ramírez sancionó penal por un codazo de Gastón Ávila sobre Lucas Martínez Quarta tras revisión del VAR. Sin embargo, Ledesma le adivinó el remate a Gonzalo Montiel y sostuvo el 0-0 parcial.

El partido había comenzado con un golpe duro para el Millonario: a los 7 minutos, Franco Ibarra cometió una fuerte infracción que derivó en la lesión de Driussi, quien debió salir en camilla y entre lágrimas. En su lugar ingresó Freitas, que luego sería protagonista en la jugada del penal que terminó definiendo la semifinal.

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Rosario Central tuvo su oportunidad más clara en el complemento, con una acción que terminó en el palo tras un tiro libre ejecutado por Ángel Di María y un desvío de Vicente Pizarro. El Canalla buscó el empate en el tramo final, pero no tuvo profundidad suficiente para quebrar a un River que se sostuvo con orden y oficio.

Con este resultado, el equipo de Coudet quedó a un paso del título y jugará la final del Apertura ante el ganador del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano.

Síntesis de River y Rosario Central

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Gol: ST 16m Facundo Colidio, de penal (R).

Cambios: PT 12m Joaquín Freitas por Driussi (R). ST 10m Lucas Silva por Aníbal Moreno (R); 25m Facundo Mallo por Ovando, Jaminton Campaz por Guillermo Fernández y Julián Fernández por Enzo Giménez (RC); 34m Alejo Véliz por Ávila (RC); 36m Germán Pezzella por Viña (R); 37m Marcos Acuña por Colidio (R).

Amonestados: Colidio (R); Franco Ibarra, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Jeremías Ledesma, Enzo Copetti y Alejo Véliz (RC).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.

Estadio: Monumental.

River Rosario Central Apertura
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