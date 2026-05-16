Lo que dejó el sábado de Liga Santafesina en Primera y el Ascenso

Se disputó la fecha 9 en el Apertura José Luis Burtovoy de Liga Santafesina y todo sigue igual arriba. En tanto pasó la jornada 8 en el ascenso

Este sábado, con el grueso de los partidos, terminó la fecha 9 del Apertura José Luis Burtovoy , que había comenzado en el predio con el triunfo sobre Santa Rosa del último campeón de la Liga Santafesina , Unión. La Perla volvió a ganar al igual que los dos elencos de San Justo y en las posiciones todo sigue igual arriba.

PRIMERA A

Fecha 9

Viernes 15 de mayo

Deportivo Santa Rosa 3 (Damián Díaz, Juan Calvo y Leonel Mendoza) – Unión 5 (Agustín Benavídez x3, Mateo Aimar y Jesús Schalbetter)

Sábado 16 de mayo

Colón 0 – Náutico El Quillá 2 (Santiago Ingino y Bautista Croci)

Juventud Unida 1 (Eros Méndez) – Nacional 2 (Nazareno Novello y Leonardo Fernández)

Academia AC 2 (Uriel Zapata y Tomás García) – Ciclón Norte 0

Sportivo Guadalupe 0 – Sanjustino 1 (Matías Benegas)

Gimnasia y Esgrima 0 – Las Flores II 0

Newell’s Old Boys 3 (Alejo Quiroz x2 y Alan Albe) – Ciclón Racing 0

La Perla del Oeste 1 (Fernando Márquez) – Universidad 0

Independiente 1 (Milton Ferreyra) – La Salle Jobson 1 (Agustín Rodríguez)

Ateneo Inmaculada 0 – Colón de San Justo 3 (Maximiliano Osurak x2 y Ezequiel Rodríguez)

Deportivo Nobleza 0 – Cosmos 5 (Gastón Galván, Exequiel Araujo, Diego Fornillo x2 y Luciano Pereyra)

Pasó la fecha 8 en el ascenso de Liga Santafesina

Este sábado se disputó la octava fecha del Apertura de la Segunda División de la Liga Santafesina, jornada en la que el líder Santa Fe ganó y estiró a tres la diferencia con su escolta, que ahora es Los Canarios que venció en terrenos pescadores. Pucará que venía prendido perdió en Casa Turquesa ante el Nuevo.

TORNEO APERTURA 2026

PRIMERA B

Fecha 8

Sábado 16 de mayo

El Cadi 1 (Genaro Fortunato) – Los Canarios 2 (Rubén Bravo y Amir Navarro)

Atenas 1 (Matías Casco) – Vecinal Gálvez 0

Don Salvador 0 – Santa Fe 5 (Jesús Paiva, Leonel Rodríguez, Joaquín Argüello, Agustín Giménez y Damián Gudiño)

CCyD El Pozo 0 – San Cristóbal 4 (Ramón Barraza x2, Santiago Paz y Marcos Gutiérrez)

Nuevo Horizonte 1 (Lautaro Wagner) – Pucará 0

Loyola 1 (Javier Leiva) – Belgrano 1 (Gastón Bravo)

Floresta 0 – Defensores de Alto Verde 1 (Matías Díaz)

Defensores de Peñaloza 1 (Nicolás Micucci) – Los Piratitas 4 (Brando Suárez x2, Jairo Sanabria y Roberto Almirón)

Deportivo Agua 1 (Maximiliano Domínguez) – Atlético Arroyo Leyes 1 (Marcelino Cabaña)

Los Juveniles 1 (Dangelo Ledesma) – Banco Provincial 3 (Ismael Contrera x2 y Tomás Roldán)