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Rostagno criticó a Colón tras el empate: "Van punteros y no demostraron nada"

El 9 de Estudiantes de Buenos Aires fue muy crítico con Colón pese al 1-1 y aseguró que merecieron más: "Ellos se tiraron atrás y no jugaron a nada"

Ovación

Por Ovación

16 de mayo 2026 · 19:47hs
Rostagno criticó a Colón tras el empate: Van punteros y no demostraron nada

@EstudiantesOK

El empate de este sábado por la tarde entre Estudiantes de Buenos Aires y Colón dejó declaraciones calientes en Caseros. Uno de los que más fuerte habló fue Darío Rostagno, delantero del Pincha. Lejos de conformarse con el 1-1, el atacante mostró bronca por el resultado y minimizó el rendimiento del Sabalero.

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“Fuimos superiores en todo el partido. La verdad que ellos no jugaron a nada”, disparó sin rodeos apenas terminó el encuentro.

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Rostagno, crítico por el partido que hizo Colón

Rostagno consideró que Estudiantes hizo méritos suficientes para ganar y lamentó no haber podido sostener la fortaleza que viene mostrando en Caseros. “Por más que estén punteros, no demostraron nada. Nosotros acá en nuestra cancha nos venimos haciendo fuertes y me deja un gusto amargo que no hayan quedado los tres puntos”, afirmó.

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El delantero también describió el partido como el tipo de encuentro que esperaban durante la preparación semanal: cerrado, friccionado y muy físico. “Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero como te dije, fuimos totalmente superiores. Ellos se tiraron atrás y no jugaron a nada”, insistió.

Colón Estudiantes de Buenos Aires Darío Rostagno
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