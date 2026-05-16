Lago, figura y listo para renovar en Colón: "Buscamos el beneficio de ambos"

Ignacio Lago, autor del gol de Colón ante Estudiantes, valoró el empate en Caseros, destacó la personalidad y confirmó que el martes renueva su contrato

Ignacio Lago volvió a aparecer cuando Colón más lo necesitaba. En una cancha incómoda y en un partido cargado de tensión, marcó el gol del empate ante Estudiantes de Buenos Aires y terminó siendo una de las figuras del 1-1 que mantiene al Sabalero como líder de la zona A, al menos hasta que juegue Morón.

Pero más allá del resultado, una de las noticias más importantes llegó después del partido. El atacante dejó prácticamente confirmada su continuidad en el club y lanzó una frase que rápidamente empezó a generar alivio e ilusión en el mundo rojinegro: “ Es lo que quería. Siempre manifesté que mis ganas eran quedarme” .

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Lago renueva en Colón

Según reveló el propio jugador, la firma podría concretarse en los próximos días. “Si Dios quiere, sí. Ya hablé hace un ratito con el presidente y en la semana nos vamos a ver. Si Dios quiere, ya está todo”, expresó sobre la renovación.

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Lago explicó además que la negociación siempre estuvo enfocada en encontrar un equilibrio beneficioso para ambas partes. “Buscamos el beneficio de ambos. Ni Colón quiere perder dinero ni yo quiero dejar de compensar todo lo que Colón me dio”, sostuvo.

Ignacio Lago Lago confesó que renueva en los próximos días con Colón. LPF Play

En cuanto al partido, el delantero destacó la actitud del equipo en un contexto donde el margen de error es mínimo. “Estamos en el club más grande de la categoría y eso te demanda salir a ganar todos los partidos donde sea”, afirmó.

También valoró la respuesta futbolística y anímica que mostró el Sabalero durante varios pasajes del encuentro. “Creo que el equipo compitió bien. Por momentos lo sufrimos, porque el rival juega y tiene un gran técnico, pero cuando nos tocó convertir lo hicimos”, analizó.

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Lago admitió que hubo cierta sensación amarga por no haber aprovechado las chances creadas, sobre todo teniendo en cuenta otros resultados de la fecha. “Las situaciones estuvieron para convertir. Si eran tres puntos por ahí nos prendíamos un poco más”, reconoció.

Y agregó: “Uno quiera o no va mirando la tabla. Sabíamos algunos resultados y después esas cosas por ahí se lamentan. Pero el punto es valioso, más si nos hacemos fuertes de local”.

Finalmente, el delantero también explicó por qué el segundo tiempo se hizo más complejo para Colón. “Ellos terminaron mejor el primer tiempo y arrancaron el segundo con más intensidad. Después se cayeron un poco y nos dieron posibilidades para jugar más nosotros”, cerró.