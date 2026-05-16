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Así quedó Colón en la zona A tras igualar contra Estudiantes de Buenos Aires

Colón volvió a mostrar dificultades de visitante, aunque el punto ante Estudiantes (BA) le permitió quedar como único líder de la zona A hasta que juegue Morón

Ovación

Por Ovación

16 de mayo 2026 · 20:18hs
Así quedó Colón en la zona A tras igualar contra Estudiantes de Buenos Aires

Prensa Colón

Colón sigue teniendo dos caras en esta Primera Nacional. Una sólida, confiable y dominante en Santa Fe. Otra mucho más incómoda cada vez que sale de casa. En Caseros volvió a quedar expuesta esa dualidad. El 1-1 frente a Estudiantes de Buenos Aires dejó sensaciones mezcladas en el mundo sabalero.

Porque el equipo de Ezequiel Medrán volvió a dejar puntos en el camino fuera del Brigadier López, pero al mismo tiempo consiguió algo nada menor en una fecha apretada: terminar el fin de semana como único líder de la zona A. Al menos de manera transitoria.

• LEER MÁS: Colón empató un partido picante ante Estudiantes (BA) y quedó como único líder

Con el empate, Colón quedó solo en la cima a la espera de lo que haga Morón el lunes, en un campeonato donde cada jornada empieza a achicar diferencias y aumentar la presión en la parte alta de la tabla. Justamente ese contexto hace que el punto conseguido en Caseros pueda adquirir más valor con el correr de las fechas.

Además, la fecha dejó otro dato que empieza a llamar la atención: Ciudad Bolívar se transformó en la gran sorpresa del campeonato y quedó a apenas un punto de la cima, confirmando que la pelea arriba será mucho más cerrada de lo esperado.

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Con varios equipos acercándose y diferencias mínimas entre los protagonistas, Colón sabe que ya no alcanza solo con hacerse fuerte de local. El desafío empieza a pasar también por encontrar regularidad lejos de casa si realmente quiere sostenerse como candidato hasta el final.

Así está la tabla de la zona A de la Primera Nacional, con Colón arriba

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Colón manda transitoriamente.

Colón manda transitoriamente.

Colón Primera Nacional Estudiantes de Buenos Aires
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