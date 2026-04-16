Uno Santa Fe | Colón | Colón

Matías Godoy tiene chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

Ante la baja de Julián Marcioni, Matías Godoy cuenta con chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

Ovación

Por Ovación

16 de abril 2026 · 12:44hs
Matías Godoy tiene chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

Matías Godoy podría ser titular por primera vez con la camiseta de Colón.

Matías Godoy podría ser titular por primera vez con la camiseta de Colón.

Colón venció a Racing de Córdoba 1-0 y quedó como único puntero de la Zona A. Y en ese partido, se vio lo mejor de Matías Godoy con la camiseta rojinegra.

Godoy podría ser titular por primera vez

El extremo ingresó para el inicio del segundo tiempo y fue clave para darle el pase a Conrado Ibarra que derivó en el penal a favor del Sabalero.

Pero además, Godoy mostró compromiso para dar una mano en el retroceso. De esta manera, aportó en ataque, pero también se anotó en la recuperación del balón.

Así las cosas y a la espera de la práctica de fútbol, Godoy se perfila como el reemplazante natural de Julián Marcioni quien sufrió un desgarro y será baja ante Deportivo Morón.

LEER MÁS: Día del club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

En lo que va del campeonato, Godoy jugó cuatro partidos. Debutó ante Deportivo Madryn ingresando a los 9' del segundo tiempo y contra Central Norte entró a los 13' del complemento.

Luego, sufrió un desgarro en el aductor y se perdió los tres partidos siguientes. Fue al banco contra Patronato, pero no ingresó y contra San Miguel ingresó a los 43' del complemento.

Por lo cual, el partido que más jugó y en donde mostró su mejor versión fue ante Racing de Córdoba, completando 45', para sumar 115' en cancha.

Los números de Godoy en el partido ante Racing de Córdoba

3 toques

*12/13 pases (92% de efectividad)

*11/11 pases en campo rival (100%)

*1 chance de gol creada

*1/1 centros acertados

*5 recuperaciones

*5/11 duelos ganados en el suelo

*3 faltas recibidas

Colón Matías Godoy titular
Noticias relacionadas
En el aniversario de Unión, el presidente Luis Spahn le tiró un palito a Colón

El palito del presidente de Unión Luis Spahn para Colón

El Zurdo Diego Borda se presenta el sábado 18 en el Roque Otrino de Colón.

Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

el detras de las lesiones en colon: intensidad, contexto y una explicacion desde adentro

El detrás de las lesiones en Colón: intensidad, contexto y una explicación desde adentro

lertora, la voz del lider: colon encontro el camino

Lértora, la voz del líder: "Colón encontró el camino"

Lo último

Más vuelos desde el aeropuerto de Rosario: suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Más vuelos desde el aeropuerto de Rosario: suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Matías Godoy tiene chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

Matías Godoy tiene chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

La dirigencia de Unión perdió la paciencia y accionará contra Racing

La dirigencia de Unión perdió la paciencia y accionará contra Racing

Último Momento
Más vuelos desde el aeropuerto de Rosario: suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Más vuelos desde el aeropuerto de Rosario: suman rutas directas a Bariloche, Chapelco e Iguazú

Matías Godoy tiene chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

Matías Godoy tiene chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

La dirigencia de Unión perdió la paciencia y accionará contra Racing

La dirigencia de Unión perdió la paciencia y accionará contra Racing

Tras el temporal, proponen declarar la emergencia hídrica nacional en el norte santafesino

Tras el temporal, proponen declarar la emergencia hídrica nacional en el norte santafesino

Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

Día del Club: Colón cobrará un bono para el partido ante Godoy Cruz

Ovación
San Guillermo inauguró la Copa Santa Fe 2026 con destacados atletas y marcas

San Guillermo inauguró la Copa Santa Fe 2026 con destacados atletas y marcas

Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

Regresa el boxeo profesional al Roque Otrino del Club Colón

Arranca la segunda ronda con expectativas y necesidades

Arranca la segunda ronda con expectativas y necesidades

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Los Pumas 7´s con rivales y horarios confirmados para el Seven de Hong Kong

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

Unión perdió con Ferro y aún no logra asegurar la permanencia

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Noche redonda y fundamentalista en Tribus: Gaspar Benegas y Cultura Frita juntos

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su Resurrección Tour 2026

Homer el Mero Mero llega a Santa Fe con su "Resurrección Tour 2026"

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The GunsN Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos

La dupla más importa del momento vuelve a Santa Fe: Appetite (The Guns'N Roses Experience) & Bon Jovi X Valentinos