Matías Godoy tiene chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

Ante la baja de Julián Marcioni, Matías Godoy cuenta con chances de ser titular por primera vez con la camiseta de Colón

Colón venció a Racing de Córdoba 1-0 y quedó como único puntero de la Zona A. Y en ese partido, se vio lo mejor de Matías Godoy con la camiseta rojinegra.

El extremo ingresó para el inicio del segundo tiempo y fue clave para darle el pase a Conrado Ibarra que derivó en el penal a favor del Sabalero.

Pero además, Godoy mostró compromiso para dar una mano en el retroceso. De esta manera, aportó en ataque, pero también se anotó en la recuperación del balón.

Así las cosas y a la espera de la práctica de fútbol, Godoy se perfila como el reemplazante natural de Julián Marcioni quien sufrió un desgarro y será baja ante Deportivo Morón.

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En lo que va del campeonato, Godoy jugó cuatro partidos. Debutó ante Deportivo Madryn ingresando a los 9' del segundo tiempo y contra Central Norte entró a los 13' del complemento.

Luego, sufrió un desgarro en el aductor y se perdió los tres partidos siguientes. Fue al banco contra Patronato, pero no ingresó y contra San Miguel ingresó a los 43' del complemento.

Por lo cual, el partido que más jugó y en donde mostró su mejor versión fue ante Racing de Córdoba, completando 45', para sumar 115' en cancha.

Los números de Godoy en el partido ante Racing de Córdoba

3 toques

*12/13 pases (92% de efectividad)

*11/11 pases en campo rival (100%)

*1 chance de gol creada

*1/1 centros acertados

*5 recuperaciones

*5/11 duelos ganados en el suelo

*3 faltas recibidas