Uno Santa Fe | Escenario | Tribus

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"

Horcas se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 22 de mayo a las 20.30. Como invitados estarán Elementos, Toxodon y Drakkar. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

8 de abril 2026 · 11:28hs
Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira ¡Ustedes mandan!

Horcas, una de las bandas fundamentales del heavy metal argentino, anuncia su Tour 2026 titulado “¡Ustedes Mandan!”, una propuesta inédita que rompe la barrera entre escenario y público, llevando la experiencia del show en vivo a un nuevo nivel de participación.

Bajo esta consigna, en cada fecha del tour el público tendrá el poder de decidir parte del repertorio: previamente a cada show, los fans podrán votar entre tres canciones seleccionadas, y el tema ganador será interpretado en vivo esa misma noche. Una dinámica que transforma cada concierto en un evento único e irrepetible.

Con más de tres décadas de trayectoria, Horcas continúa reafirmando su conexión con la gente, apostando a una relación directa y auténtica con su público. El Tour 2026 recorrerá distintas ciudades del país prometiendo shows cargados de potencia, clásicos infaltables, material representativo de su extensa discografía y, como sello distintivo, la canción elegida por la gente. Horcas demuestra una vez más que el metal sigue vivo, evolucionando y escuchando a quienes lo sostienen desde abajo del escenario.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187

Tribus Tribus Club de Arte
Noticias relacionadas
La Re Fiesta llega a HUB

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

raul cottone presenta la muestra fotografica hombres sin rostro - sombras

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

la h no murio en santa fe

La H No Murió en Santa Fe

Ciro y Los Persas  

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Lo último

Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

Último Momento
Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

Rufino: el adolescente acusado de matar a su pareja está alojado en un instituto de menores

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Abren la inscripción de los Vouchers Educativos 2026: requisitos y quiénes pueden acceder

Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

Recibió el alta médica el último de los adolescentes heridos en el ataque escolar de San Cristóbal

Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

Ovación
Galván tiró la bomba y reveló que Unión quiso evitar descender ante Colón en 2013

Galván tiró la bomba y reveló que Unión quiso evitar descender ante Colón en 2013

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

El Pulga habló sobre su salida de Colón y el partido despedida

Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

Unión, condicionado: el mercado ya tiene fechas pero el club no puede incorporar

Daniel Hure, sobre el freno de su carrera en Unión: Pensé en mis hijos y supe que tenía que parar

Daniel Hure, sobre el freno de su carrera en Unión: "Pensé en mis hijos y supe que tenía que parar"

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Unión, ante otra prueba exigente en la Liga Nacional: necesita reaccionar en Comodoro

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe