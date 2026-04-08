Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"

Horcas se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 22 de mayo a las 20.30. Como invitados estarán Elementos, Toxodon y Drakkar. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Horcas, una de las bandas fundamentales del heavy metal argentino, anuncia su Tour 2026 titulado “¡Ustedes Mandan!”, una propuesta inédita que rompe la barrera entre escenario y público, llevando la experiencia del show en vivo a un nuevo nivel de participación.

Bajo esta consigna, en cada fecha del tour el público tendrá el poder de decidir parte del repertorio: previamente a cada show, los fans podrán votar entre tres canciones seleccionadas, y el tema ganador será interpretado en vivo esa misma noche. Una dinámica que transforma cada concierto en un evento único e irrepetible.

Con más de tres décadas de trayectoria, Horcas continúa reafirmando su conexión con la gente, apostando a una relación directa y auténtica con su público. El Tour 2026 recorrerá distintas ciudades del país prometiendo shows cargados de potencia, clásicos infaltables, material representativo de su extensa discografía y, como sello distintivo, la canción elegida por la gente. Horcas demuestra una vez más que el metal sigue vivo, evolucionando y escuchando a quienes lo sostienen desde abajo del escenario.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHATSAPP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187