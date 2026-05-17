Unión, enfocado en el duelo ante Independiente: ¿qué plan tiene Madelón?

El Tatengue comenzará este lunes la preparación final para el cruce del viernes a las 20 en Rosario, por los 16avos de final de la Copa Argentina. Leo Madelón, con la chance de apelar a su equipo ideal.

Después del golpe que significó la eliminación frente a Belgrano en el Torneo Apertura, Unión ya cambió rápidamente el foco y tiene un objetivo central en el horizonte: el duelo del próximo viernes a las 20 ante Independiente, en el Coloso Marcelo Bielsa, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

LEER MÁS: Madelón va definiendo el plan de Unión para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

Será un partido cargado de condimentos para el equipo rojiblanco. No solamente porque la Copa aparece como uno de los grandes objetivos deportivos de la temporada, sino también porque podría representar el cierre del actual ciclo de Leonardo Madelón como entrenador tatengue.

Un partido decisivo también para Madelón en Unión

El entrenador continúa al frente del plantel gracias a un permiso especial acordado con la dirigencia, ya que su vínculo contractual venció en abril y todavía no existe acuerdo para renovar.

Las conversaciones continúan abiertas, aunque las diferencias entre ambas partes siguen siendo importantes. Por eso, el encuentro frente al Rojo podría transformarse en el último partido de Madelón en el banco de Unión.

Más allá de la incertidumbre sobre su continuidad, el DT mantiene intacta la ambición deportiva. De hecho, tras la clasificación frente a Agropecuario en la fase anterior, dejó en claro cuál es la postura del grupo: “Vamos por todo”.

Y la Copa Argentina aparece como una oportunidad concreta para darle forma a esa ilusión.

La buena noticia: recupera soldados

Uno de los aspectos positivos para el cuerpo técnico es que varios futbolistas que terminaron con molestias físicas tras la caída ante Belgrano llegarían sin inconvenientes al compromiso en Rosario.

Mauro Pittón, Julián Palacios, Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia evolucionan favorablemente y todo indica que estarán a disposición para jugar desde el arranque.

Además, Madelón sigue de cerca la recuperación de Nicolás Palavecino, quien sufrió un desgarro frente a Vélez en la penúltima fecha de la fase regular y podría reaparecer si responde bien en los próximos entrenamientos.

Las malas noticias pasan por Bruno Pittón y Misael Aguirre. El lateral izquierdo será intervenido quirúrgicamente por una lesión meniscal en su rodilla izquierda, mientras que el juvenil continúa recuperándose de un problema en uno de sus tobillos.

El equipo que imagina Madelón

Si no aparecen imprevistos físicos durante la semana, el entrenador tendría prácticamente definida la formación para enfrentar a Independiente.

Los 11 que asoman en el radar serían: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

LEER MÁS: ¿Cuántas entradas habrá para Unión en el cruce de Copa Argentina ante Independiente?

Desde este lunes el plantel comenzará formalmente la cuenta regresiva rumbo al compromiso copero. El jueves, luego del entrenamiento matutino y el almuerzo, la delegación viajará rumbo a Rosario, donde quedará concentrada para esperar el encuentro en el estadio de Newell’s.

El ganador de la serie avanzará a octavos de final y se medirá con el vencedor del cruce entre Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán.