Argentinos y Belgrano van por el último boleto a la final del Apertura

El Bicho recibirá este domingo al Pirata en La Paternal, en una semifinal que promete tensión y mucha intensidad. Zielinski recupera a Passerini y en Argentinos esperan por López Muñoz.

El Torneo Apertura entrará este domingo en etapa decisiva cuando Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba se enfrenten por la segunda semifinal del campeonato, en busca del pasaje a la gran final de la Liga Profesional.

El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradona, con arbitraje de Nazareno Arasa y Lucas Novelli a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN Premium.

Argentinos quiere hacer valer la localía

El conjunto dirigido por Nicolás Diez llega entonado luego de eliminar a Huracán en los cuartos de final. En un duelo muy cerrado y disputado en La Paternal, el Bicho logró destrabar la historia recién en el tiempo suplementario gracias al tanto de Tomás Molina, que selló el 1-0 definitivo.

Argentinos había sido uno de los equipos más regulares de la fase inicial, donde terminó tercero en la Zona B con 29 puntos, apenas por detrás de los líderes.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el entrenador. Hernán López Muñoz terminó con molestias físicas el partido ante Huracán y su presencia está en duda para este compromiso. En caso de no llegar en condiciones, Lautaro Giaccone aparece como la principal alternativa para reemplazarlo.

Belgrano llega fortalecido tras eliminar a Unión

Del otro lado estará un Belgrano que atraviesa uno de sus mejores momentos en el campeonato. El equipo de Ricardo Zielinski viene de dejar en el camino a Unión en Córdoba, tras imponerse por 2-0 en el Gigante de Alberdi.

Después de un primer tiempo donde ya había sido superior, el Pirata logró abrir el marcador en el complemento por intermedio de Adrián Sánchez y liquidó la historia en tiempo agregado con el gol de Ramiro Hernández.

El conjunto cordobés había terminado quinto en la Zona B con 26 unidades y buscará seguir sorprendiendo en los playoffs.

Zielinski recupera una pieza clave

Para este partido, Belgrano tendrá una variante importante respecto al equipo que eliminó al Tatengue. Lucas Passerini volverá a estar disponible tras cumplir la suspensión por expulsión y recuperaría su lugar en el ataque en reemplazo de Nicolás Fernández.

El antecedente más reciente entre ambos equipos fue el empate sin goles que protagonizaron en febrero por la tercera fecha del campeonato.

Ahora, con un lugar en la final en juego, Argentinos y Belgrano volverán a verse las caras en un cruce donde no habrá margen para el error.

Probables formaciones de Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Facundo Jainikoski y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.