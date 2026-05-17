Santa Fe RC festejó en Venado Tuerto y CRAI dejó escapar la cima del Regional

El Tricolor consiguió un triunfazo ante Jockey de Venado Tuerto y quedó a un punto de la cima. CRAI, en tanto, cayó ajustadamente ante Old Resian y perdió el liderazgo del Top 10 del Regional del Litoral.

El Torneo Regional del Litoral 2026 disputó este sábado una nueva jornada cargada de emociones y cambios importantes en la parte alta de la tabla. La gran noticia para los equipos santafesinos fue el enorme triunfo de Santa Fe Rugby Club en Venado Tuerto, mientras que CRAI sufrió una inesperada derrota en condición de local y resignó la punta del campeonato.

Con estos resultados, Estudiantes de Paraná pasó a comandar el Top 10 tras vencer como visitante a Duendes en Rosario.

Santa Fe RC dio un golpe importante

El gran ganador de la fecha para el rugby santafesino fue Santa Fe RC. El Tricolor se presentó en la cancha de Jockey de Venado Tuerto y consiguió una sólida victoria por 35-15, sumando además punto bonus ofensivo.

El equipo santafesino mostró contundencia y carácter para quedarse con un triunfo clave que le permitió llegar a los 19 puntos y quedar a apenas una unidad de los líderes.

Con esta victoria, Santa Fe RC ratificó su crecimiento en el certamen y se metió definitivamente en la conversación por los primeros puestos.

CRAI perdió un partido clave y cedió el liderazgo

La otra cara de la jornada fue CRAI. El conjunto Gitano cayó ajustadamente frente a Old Resian por 10-9 en condición de local y dejó escapar una gran chance de mantenerse como único líder del torneo.

En un partido cerrado y muy físico, los rosarinos se terminaron llevando un triunfo valioso que dejó a CRAI con 20 unidades, ahora compartiendo posición con Duendes y por detrás del nuevo puntero, Estudiantes, que suma 22.

La derrota dejó sensaciones amargas para el equipo santafesino, que venía liderando el certamen y ahora deberá reacomodarse en una tabla cada vez más pareja.

Así quedó el Top 10

La sexta fecha dejó el siguiente panorama:

Estudiantes 22

CRAI 20

Duendes 20

Santa Fe RC 19

GER 15

Jockey (R) 14

Universitario (R) 12

Jockey (VT) 11

Rowing 10

Old Resian 10

En la próxima jornada, prevista para el 6 de junio tras las ventanas del Torneo del Interior, habrá un duelo santafesino de enorme atractivo: Santa Fe RC recibirá a CRAI.

Universitario ganó y sigue prendido en Segunda

En el segundo estamento también hubo buenas noticias para los equipos santafesinos. Universitario de Santa Fe derrotó 25-23 a Alma Juniors en un duelo muy parejo y se acomodó en la parte alta de la tabla.

Además, Logaritmo sigue como líder sólido tras golear 55-10 a La Salle, mientras que CRAR aplastó 66-15 a Cha Roga.

Las posiciones en Segunda quedaron así:

Logaritmo 24

Provincial 21

Universitario SF 20

Alma Juniors 20

Los Caranchos 20

CRAR 20

La próxima fecha también se disputará el 6 de junio, con Universitario visitando a Los Caranchos.