Deportivo Madryn buscará ante Ferro ponerse a tiro de Colón

El Aurinegro recibirá este domingo a Ferro en Puerto Madryn con la intención de seguir prendido arriba. El equipo de Cristian Díaz acumula un impresionante invicto como local.

Mientras Colón viene de empatar en su visita frente a Estudiantes de Buenos Aires, gran parte de la atención también estará puesta este domingo en lo que ocurra en Puerto Madryn, donde Deportivo Madryn recibirá a Ferro Carril Oeste desde las 15 en el estadio Abel Sastre.

El conjunto chubutense atraviesa un gran presente y se transformó en uno de los protagonistas de la Zona B de la Primera Nacional. Con 19 puntos y ubicado en el tercer puesto, el equipo dirigido por Cristian Díaz buscará extender una racha impactante: acumula 25 partidos sin perder como local.

Madryn llega en alza

El Aurinegro viene de sumar cuatro puntos en sus últimas dos presentaciones fuera de casa y llega fortalecido tras el triunfo 3-2 frente a Central Norte, resultado que le permitió mantenerse en los puestos de arriba.

Sin embargo, el entrenador deberá meter mano en el equipo por cuestiones físicas. Federico Recalde continúa recuperándose de un esguince de rodilla sufrido ante Racing de Córdoba, mientras que Marcelo Meli tampoco estaría en condiciones de ser titular.

Ante este panorama, Ivo Calleros y Facundo Ospitaleche aparecen como las principales variantes para ocupar el mediocampo.

Además, en las últimas semanas hubo modificaciones en el cuerpo técnico. Sebastián Anaut se incorporó como ayudante de campo y Maximiliano Yorio asumió como preparador físico tras las salidas de Gastón Ramondino y Zacarías Gaggero.

Ferro quiere seguir creciendo

Enfrente estará un Ferro que llega en recuperación desde la llegada de Juan Manuel Sara como entrenador. El Verdolaga ganó tres de sus últimos cuatro encuentros y mejoró considerablemente su rendimiento fuera de Caballito.

Para este compromiso, además, recuperará al arquero Fernando Monetti, pieza importante dentro de la estructura del equipo.

El antecedente más reciente en Puerto Madryn favorece al local: fue triunfo aurinegro por 1-0 con gol de Nazareno Solís. En tanto, el último cruce entre ambos terminó igualado 1-1 en Caballito.

Un resultado que también sigue Colón

En Santa Fe seguirán con atención lo que suceda en el sur del país. Deportivo Madryn es uno de los equipos que pelea en la parte alta de la tabla y cualquier resultado puede tener impacto directo en la lucha por los primeros puestos.

Por eso, mientras Colón empató en Caseros y quedó como único líder, también necesita observar de cerca a los rivales que vienen empujando fuerte en una categoría cada vez más pareja.

Este domingo continuará la acción con nueve partidos: Deportivo Madryn-Ferro a las 15; Almagro-San Martín de San Juan y Gimnasia de Jujuy-Temperley, a las 15:30; Mitre-San Miguel y Patronato-Chacarita, a las 16; Midland-Agropecuario, a las 16:30; y desde las 17 jugarán Deportivo Maipú-Nueva Chicago, Gimnasia y Tiro-San Martín de Tucumán y Quilmes-Tristán Suárez.

Probables formaciones de Deportivo Madryn y Ferro

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Nicolás Ortiz, Rodrigo Ayala; Facundo Ospitaleche, Yvo Calleros, Ezequiel Montagna, Nazareno Solís; Nicolás Servetto y Luis Silba. DT: Cristian Díaz.

Ferro: Fernando Monetti; Federico Tevez, Juan Orellana, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Felipe Obradovich, Matías Kabalin, Enzo Hoyos; Lautaro Parisi, Ángel González y Emanuel Dening. DT: Juan Manuel Sara.

Hora: 15

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Abel Sastre

Televisación: LPF Play.