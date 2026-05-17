Megaoperativo antidrogas en Esperanza: diez aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

La Policía de Investigaciones realizó 13 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad. Secuestraron drogas, armas, dinero en efectivo y desarticularon una presunta organización dedicada a la venta barrial de estupefacientes

Este fin de semana, pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones Región I llevaron adelante un importante operativo en la ciudad de Esperanza , cabecera del departamento Las Colonias, que culminó con la ejecución de 13 allanamientos simultáneos , la aprehensión de diez personas —dos mujeres y ocho hombres— y el secuestro de drogas, armas, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

El procedimiento fue el resultado de una extensa investigación desarrollada durante varios meses y permitió desarticular una presunta organización dedicada a la venta barrial de drogas , con conexiones entre distintos puntos de comercialización de la ciudad.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron más de 70 gramos de cocaína, 645 gramos de marihuana, un automóvil, un revólver calibre 32, una escopeta recortada calibre 16, dos balanzas electrónicas y más de 368 mil pesos en efectivo.

El drama cotidiano del microtráfico

La comercialización de drogas al menudeo continúa siendo una problemática constante en distintos barrios del país y representa el último eslabón de la cadena del narcotráfico. Mientras las grandes organizaciones introducen cargamentos de droga a gran escala, el narcomenudeo acerca los estupefacientes al consumidor final.

En ese contexto se enmarcan recientes procedimientos de fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, como el operativo realizado el 5 de mayo en la zona rural de Vera, donde la Policía Federal Argentina secuestró 442 kilos de cocaína y detuvo a ocho personas. También el procedimiento ejecutado el 12 de mayo en la zona rural de Villa Eloísa, departamento Iriondo, en el que la Gendarmería Nacional Argentina incautó 321 kilos de cocaína.

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Una estructura organizada

La investigación desarrollada por los pesquisas antinarcóticos de la PDI Región I permitió detectar múltiples puntos de venta de drogas en Esperanza y establecer vínculos entre los distintos vendedores barriales.

Según trascendió, los investigadores sospechan que varios de los comercializadores tenían un mismo proveedor de cocaína o compartían una reducida red de distribución. El nivel de organización, la logística y el funcionamiento coordinado de los implicados sorprendió a los agentes a cargo de la pesquisa.

El trabajo investigativo demandó semanas de tareas de inteligencia, seguimientos y recolección de pruebas para identificar a todos los integrantes de la presunta organización.

Allanamientos simultáneos

Con los elementos reunidos durante la investigación, la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación solicitó las 13 órdenes de allanamiento, que fueron ejecutadas de manera simultánea para evitar posibles fugas o destrucción de pruebas.

Los procedimientos contaron con la intervención de efectivos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), quienes realizaron las irrupciones en los distintos domicilios y concretaron las aprehensiones de los principales investigados.

Posteriormente, junto con los pesquisas antinarcóticos, llevaron adelante las requisas en cada una de las viviendas allanadas, donde fueron secuestradas las drogas, armas de fuego, municiones y demás elementos incriminantes.

Intervención de la Ufemi

Las novedades del operativo fueron comunicadas a la Jefatura de la PDI y posteriormente al fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (Ufemi), Arturo Haidar.

El fiscal ordenó que los diez aprehendidos continúen privados de su libertad, sean correctamente identificados y se les forme causa como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N° 14.239.