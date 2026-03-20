Scaloni definió la lista y Argentina jugará ante Guatemala en La Bombonera

El DT Lionel Scaloni confirmó convocatoria y amistoso para el 31 de marzo en Buenos Aires.

La Selección argentina ya tiene hoja de ruta para la próxima ventana internacional. Lionel Scaloni oficializó la lista de convocados y se confirmó el amistoso ante Guatemala el martes 31 de marzo en La Bombonera , en un contexto de reprogramaciones y búsqueda de competencia.

El cuerpo técnico mantuvo la columna vertebral del ciclo con mayoría de futbolistas que sostienen el andamiaje táctico desde el título mundial. La nómina presenta un equilibrio entre jerarquía y recambio , con variantes que permiten sostener el 4-3-3 flexible o mutar a un 4-4-2 en fase defensiva , priorizando la ocupación racional de los carriles interiores.

En ese sentido, nombres como Rodrigo De Paul, clave en la presión tras pérdida y la cobertura de espacios, vuelven a ser piezas estructurales en el mediocampo, acompañados por volantes con buen pie y lectura para el primer pase vertical.

De la Finalissima suspendida a una agenda alternativa

El calendario original contemplaba el cruce con España por la Finalissima, pero la coyuntura internacional y la falta de acuerdos entre federaciones obligaron a reconfigurar la planificación. En ese escenario, la AFA aceleró gestiones para garantizar minutos de competencia en la fecha FIFA.

El primer compromiso sería ante un seleccionado africano, Mauritania aparece como opción, el viernes 27, mientras que el duelo frente a Guatemala quedó fijado para el 31, ambos en el estadio de Boca.

La Bombonera, escenario y exigencia

El Estadio Alberto J. Armando volverá a ser anfitrión del campeón del mundo, un contexto que potencia la intensidad emocional pero también eleva la vara en términos de rendimiento colectivo. Scaloni buscará sostener la identidad: salida limpia desde el fondo, circulación paciente y agresividad en los últimos metros.

Además, estos encuentros servirán para ajustar mecanismos ofensivos, probar sociedades en tres cuartos de cancha y consolidar alternativas en ataque ante rivales de bloque bajo.

Entradas y logística

Desde la AFA anticiparon que en las próximas horas se comunicarán días y precios de las entradas, en un operativo que, como es habitual, demandará alta demanda por parte del público argentino. La doble jornada aparece como una oportunidad para seguir fortaleciendo el proyecto y mantener la competitividad de la Albiceleste en el plano internacional.