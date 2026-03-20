Lautaro Vargas, otra vez "condicionado" en Unión

Lautaro Vargas otra vez jugará condicionado en Unión, en el partido de este sábado a las 17.45 frente a Defensa y Justicia, en el Tito Tomaghello.

Unión ya piensa en el compromiso de este sábado frente a Defensa y Justicia, desde las 17.45 en el estadio Norberto Tito Tomaghello, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Apertura, y uno de los focos en la previa pasa por la situación de Lautaro Vargas, quien llegará al encuentro en alerta amarilla.

El defensor tatengue está al límite en cuanto a amonestaciones, por lo que si vuelve a ser amonestado ante el Halcón alcanzará la quinta tarjeta amarilla y automáticamente quedará suspendido por una fecha.

Una pieza importante, pero bajo riesgo en Unión

La situación no es menor para Leonardo Madelón, ya que Vargas viene siendo una pieza de continuidad dentro del equipo y logró estar presente en partidos de mucho peso en las últimas jornadas. De hecho, pudo jugar tanto en el recordado 4-4 ante Independiente como en el reciente 1-1 frente a Boca en el estadio 15 de Abril.

Justamente ante el Xeneize tuvo una intervención decisiva, ya que fue quien asistió a Julián Palacios en la jugada del primer gol rojiblanco, mostrando que además de su aporte defensivo también puede ser importante en ataque.

Un presente más apagado que en 2025

Más allá de su continuidad, lo cierto es que Lautaro Vargas no está atravesando su mejor momento en Unión. Su actualidad aparece bastante más contenida en comparación con lo que mostró durante buena parte de 2025, cuando fue uno de los futbolistas más destacados del equipo.

Matías Mansilla Lautaro Vargas Prensa Unión

En aquel tramo se transformó en un arma muy importante por la banda derecha. Primero con Cristian González, cuando se desempeñaba como lateral-volante en una línea de cinco, y luego con Leonardo Madelón, ya como lateral derecho más definido.

Su proyección, dinámica y capacidad para llegar al fondo lo habían convertido en una pieza muy valiosa dentro del funcionamiento colectivo, algo que en esta temporada no logró sostener con la misma fuerza.

Los números de Vargas en el campeonato

En el actual Torneo Apertura 2026, Vargas disputó 10 partidos con la camiseta de Unión, acumuló 867 minutos y recibió cuatro tarjetas amarillas, razón por la cual llegará condicionado al cruce ante Defensa y Justicia.

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Por eso, además de su rendimiento futbolístico, habrá que seguir de cerca cómo administra esa situación dentro de un partido que promete mucha intensidad y roce. Unión sabe que lo necesita, pero también que una amonestación más lo dejaría afuera del próximo compromiso.