Los Auténticos Decadentes regresan a Santa Fe el viernes 12 de junio a las 21 en Lemon Arena (RN 168, km 14) para una noche que promete ser pura celebración. Con casi cuatro décadas de trayectoria fusionando ska, rock, murga, reggae y ritmos latinoamericanos traen un repertorio lleno de hits y clásicos inolvidables.
Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta
Los Auténticos Decadentes se presentarán en Lemon Arena el viernes 12 de junio a las 21 hs. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)
En sus más de 39 años de trayectoria, la banda ha realizado numerosas giras por Argentina; así como también ha visitado países como Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Puerto Rico, Costa Rica, USA, España, Suiza e Italia.
A lo largo de su carrera, Los Auténticos Decadentes, han sido parte de los principales festivales de Argentina, Latinoamérica y USA. Desde sus comienzos el grupo recorre un camino lleno de éxitos con más de 2 billones de reproducciones en Spotify, 17 discos de estudio, varios compilados, un MTV Unplugged y 3 DVDs en vivo editados; logrando múltiples distinciones y premios –nacionales e internacionales-, pero principalmente ganando el corazón del público.
Puntos de venta
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446
Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359
ONLINE : www.ticketway.com.ar
VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161