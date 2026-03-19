Los Auténticos Decadentes se presentarán en Lemon Arena el viernes 12 de junio a las 21 hs. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos)

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes regresan a Santa Fe el viernes 12 de junio a las 21 en Lemon Arena (RN 168, km 14) p ara una noche que promete ser pura celebración. Con casi cuatro décadas de trayectoria fusionando ska, rock, murga, reggae y ritmos latinoamericanos traen un repertorio lleno de hits y clásicos inolvidables.

En sus más de 39 años de trayectoria, la banda ha realizado numerosas giras por Argentina; así como también ha visitado países como Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Puerto Rico, Costa Rica, USA, España, Suiza e Italia.

A lo largo de su carrera, Los Auténticos Decadentes, han sido parte de los principales festivales de Argentina, Latinoamérica y USA. Desde sus comienzos el grupo recorre un camino lleno de éxitos con más de 2 billones de reproducciones en Spotify, 17 discos de estudio, varios compilados, un MTV Unplugged y 3 DVDs en vivo editados; logrando múltiples distinciones y premios –nacionales e internacionales-, pero principalmente ganando el corazón del público.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Draxxxo Esperanza | 25 de Mayo 1446

Toselli Hogar Rafaela | Blvd Lehmann 359

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161