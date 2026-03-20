Se pone en marcha el remozado Torneo Regional del Litoral

Por la 1° fecha del Top 10, CRAI será anfitrión de Duendes y Santa Fe Rugby lo hará con el ascendido Uni de Rosario. En Segunda División, Universitario debuta ante Los Pampas de Rufino

CRAI viene de hacer una gira por Sudáfrica y recibirá a Duendes en la autopista.

Comienza a moverse la ovalada este sábado 21 de marzo con la disputa de la primera fecha del 26° Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos. Será 22 clubes los que participarán en la competencia interuniones que viene renovado, ya que habrá solamente dos niveles: el Top 10 y la Segunda División.

En Primera División, después de dos años de jugar el Top 9, el certamen volverá a tener 10 equipos, quienes jugarán con un formato que tendrá una fase regular y playoffs, sumando un total de 20 fechas de competencia. En la primera, se jugarán dos rondas de todos contra todos, totalizando 18 fechas. Los cuatro mejores avanzarán a las semifinales (1º v. 4º y 2º v. 3º), culminando con la gran Final, donde estará en juego la Copa Banco Macro.

Jockey Club Rosario, Duendes, Estudiantes, GER, Santa Fe Rugby, Old Resian, Paraná Rowing, CRAI, Jockey Club Venado Tuerto y Universitario de Rosario serán los equipos que, desde este sábado, disputarán la máxima categoría, que tendrá descenso directo.

En el historial del torneo que comenzó a disputarse en el año 2000, Duendes es el equipo más ganador con 13 títulos (2000, 2002, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 y 2021), seguido por Jockey Club Rosario, con 4 (2001, 2017, 2024 y 2025); GER, con 3 (2003, 2004 y 2022); y Universitario de Rosario, con 2 (2005 y 2009); mientras que suman uno Santa Fe Rugby (2008), Old Resian (2019) y Estudiantes (2023).

En la primera fecha, en Sauce Viejo, a partir de las 16, Santa Fe Rugby recibirá al ascendido Universitario de Rosario con el arbitraje del paranaense Juan Moyano, mientras que en la autopista, CRAI será anfitrión de Duendes RC con el control del santafesino Facundo Gorla. Los Tricolores afrontan la competencia con un nuevo entrenador que es Ignacio Carballo, mientras que en los Gitanos, Carlos Martín Matozzo asumió la conducción técnica.

image Santa Fe Rugby debutará en el Top 10 del Torneo Regional recibiendo al ascendido Uni de Rosario.

En la sección el Yarará, en las afueras de la capital entrerriana, el Paraná Rowing Club jugará con Estudiantes de Paraná con el seguimiento del santafesino Joaquín Zapata. En el departamento General López, Jockey Club de Venado Tuerto recibirá al campeón defensor, Jockey Club de Rosario, con el arbitraje del rosarino Juan Vega. Además, Old Resian jugará con Gimnasia y Esgrima de Rosario en Grandfield con el control del rosarino Carlos Poggi.

Un remozado torneo de Segunda División

es donde se presentan los cambios más significativos, ya que el número de clubes ascendió de 9 a 12. Los equipos que conformarán esta divisional son Tilcara, Los Caranchos, Alma Juniors, Provincial, Círculo Rafaelino de Rugby (Crar), Logaritmo, Universitario de Santa Fe, Gimnasia de Pergamino, Pampas de Rufino, La Salle, Cha Roga y San Nicolás Rugby.

La competencia se desarrollará en dos fases bien diferenciadas. En la primera fase, los 12 equipos competirán en un formato de todos contra todos a una sola rueda, cubriendo 11 jornadas. En la segunda, los clubes se dividirán en dos zonas de seis, según su posición, para disputar cinco fechas adicionales: la Copa de Oro y la Copa de Plata.

Ambas copas tendrán su propia definición por playoff (semifinales y final). La gran importancia recae en la Copa de Oro, que no solo coronará al campeón, sino que además le otorgará el ascenso directo a la Primera División del Regional del Litoral 2027. El perdedor de la promoción de la Segunda División define su permanencia o descenso.

En la primera jornada, CRAR recibirá a Logaritmo en Rafaela con el arbitraje de Fabián Prats, y en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe jugará con Los Pampas de Rufino con el control del santafesino Leonardo Del Río. En la ciudad cabecera del departamento Las Colonias, Alma Juniors jugará con Cha Roga Club (Exequiel Adrover), Caranchos recibirá a La Salle Jobson en Fisherton (Lucas Palacios) y en el parque de la Independencia, Provincial se cruzará con Gimnasia de Pergamino (Carlos Perrono).