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Santa Fe confirmó el primer caso de hantavirus de 2026: el paciente tiene 51 años

El Ministerio de Salud provincial confirmó el primer caso y advierte además que que casi el 90% de los registrados en los últimos tres años requirió internación, por lo que insiste en reforzar las medidas de prevención y el diagnóstico precoz

29 de junio 2026 · 11:27hs
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Santa Fe confirmó el primer caso de hantavirus de 2026: el paciente tiene 51 años

La provincia de Santa Fe registró el primer caso confirmado de hantavirus de 2026, según informó el Ministerio de Salud en su último boletín epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 24.

El paciente es un hombre de 51 años, cuyo diagnóstico fue confirmado durante junio. Aunque el informe no detalla su lugar de residencia ni su evolución clínica, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de mantener una vigilancia activa de esta enfermedad por su potencial gravedad.

Una enfermedad con alta tasa de internación

El boletín epidemiológico destaca que, entre 2024 y 2026, se confirmaron 23 casos de hantavirus en la provincia. De ese total, 20 pacientes necesitaron internación, lo que representa cerca del 90% de los casos, reflejando la severidad que puede alcanzar la enfermedad.

Durante 2024 se confirmaron 9 casos, mientras que en 2025 fueron 13. El registrado este año es el primero de 2026.

En cuanto a la distribución geográfica, la mayor cantidad de casos confirmados durante los últimos tres años se concentró en el departamento Rosario, seguido por La Capital y San Lorenzo.

Cómo se transmite el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por la inhalación de partículas presentes en la orina, saliva o heces de roedores silvestres infectados.

También puede producirse el contagio al ingresar a galpones, viviendas o espacios cerrados que permanecieron mucho tiempo sin ventilación y presentan presencia de roedores.

En Argentina existen distintas variantes del virus y, en algunos casos específicos vinculados al virus Andes, se ha documentado transmisión entre personas, aunque esta modalidad continúa siendo poco frecuente.

Cuáles son los síntomas

El Ministerio de Salud recordó que los primeros síntomas suelen ser inespecíficos y pueden confundirse con otras enfermedades.

Entre los principales signos se encuentran:

  • Fiebre alta.
  • Dolores musculares intensos.
  • Dolor de cabeza.
  • Malestar general.
  • Dolor abdominal o síntomas gastrointestinales.

Con el avance de la enfermedad pueden aparecer dificultades respiratorias, compromiso pulmonar e hipotensión, por lo que se recomienda consultar de inmediato ante la presencia de estos síntomas, especialmente si existió contacto con ambientes donde puedan habitar roedores.

Las recomendaciones para prevenir contagios

Desde el Ministerio de Salud aconsejan evitar el contacto con roedores y sus excretas, mantener limpios los alrededores de viviendas y galpones, almacenar correctamente los alimentos y ventilar durante al menos 30 minutos los ambientes cerrados antes de ingresar.

También recomiendan utilizar protección personal al realizar tareas de limpieza en lugares donde puedan existir rastros de roedores y consultar rápidamente al sistema de salud ante cualquier cuadro febril compatible.

El organismo recordó que la vigilancia epidemiológica es clave para detectar tempranamente nuevos casos e implementar medidas de control que reduzcan el riesgo de transmisión.

• LEER MÁS: Preocupa el avance de los virus respiratorios en Santa Fe: tres fallecidos por influenza y más internaciones

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