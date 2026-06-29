Unión lanzó la venta y renovación de abonos para el Torneo Clausura 2026

Unión anunció oficialmente el inicio de la campaña de palcos y plateas para la segunda mitad del año. Con facilidades de pago y descuentos para el grupo familiar, el Tatengue se prepara para colmar el 15 de Abril.

La expectativa en la Avenida López y Planes se renueva de cara al segundo semestre futbolístico. La comisión directiva de Unión puso en marcha el proceso de venta y renovación de localidades para el Torneo Clausura 2026, bajo el lema "Tu lugar en el 15 de Abril te espera".

La campaña abarca tanto a aquellos socios que desean asegurar su lugar desde cero como a quienes adquirieron su abono únicamente para el Torneo Apertura y ahora deben revalidar su butaca. Según informaron desde la institución, el límite estipulado para la renovación de ubicaciones será hasta el próximo 19 de julio. Cabe destacar que el abono incluye exclusivamente los partidos correspondientes a la Fase Regular del certamen.

Modalidades del trámite que impulsa Unión

Para mayor comodidad de la masa societaria, Unión dispuso dos canales de atención para realizar la compra o renovación:

Vía Online: De forma rápida y sin filas a través de la plataforma integrada en el sitio web oficial ( caunion.boleteriavip.com.ar ).

Presencial: Acercándose directamente a las boleterías de la Oficina de Socios del club.

TU LUGAR EN EL 15 DE ABRIL TE ESPERA



Ya podés comprar tu palco o platea para el Torneo Clausura 2026.

Si compraste el abono únicamente para el Apertura, también podes renovar tu butaca para el torneo que se viene.



Hacé el trámite de manera online en… pic.twitter.com/CfERxxfZwI — Club Atlético Unión (@clubaunion) June 29, 2026

Tarifas y ubicaciones para el Clausura 2026

A través de las gráficas institucionales compartidas por el club, se detalló el listado completo de valores de acuerdo a la ubicación elegida, con opciones de pago financiado o bonificaciones por pago al contado:

Palco Central Bajo: Total $550.000 | 6 cuotas de $91.666 | Contado $495.000

Palco Nuevo: Total $500.000 | 6 cuotas de $83.333 | Contado $450.000

Palco Lateral Bajo: Total $450.000 | 6 cuotas de $75.000 | Contado $405.000

Preferencial Baja: Total $356.000 | 6 cuotas de $59.333 | Contado $320.400

Preferencial Alta: Total $266.000 | 6 cuotas de $44.333 | Contado $239.400

Lateral Baja: Total $244.000 | 6 cuotas de $40.666 | Contado $219.600

Lateral Alta: Total $210.000 | 6 cuotas de $35.000 | Contado $189.000

Redonda Alta: Total $199.000 | 6 cuotas de $33.166 | Contado $179.100

Redonda Baja: Total $154.000 | 6 cuotas de $25.666 | Contado $138.600

Importantes beneficios económicos y familiares para los socios de Unión

Con el objetivo de incentivar el acompañamiento de las familias tatengues en un contexto económico complejo, el club lanzó un paquete de promociones muy agresivo:

Financiación sin interés: Se podrá abonar el total en 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito .

Descuento por Pago Contado: Aquellos socios que decidan realizar el trámite presencial en la Oficina de Socios y abonen en efectivo o débito recibirán un 10% de descuento sobre los valores de lista (valores reflejados en la columna de "Contado").

Promoción Familiar (50% OFF para hijos/as): Sin dudas, el beneficio más celebrado. Si ya tenés una platea anual o adquirís una localidad para el Torneo Clausura, la ubicación para tu hijo o hija (hasta los 25 años de edad) tendrá un descuento del 50% (vale la mitad de precio).

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Desde el club aclararon que las promociones especiales en la Oficina de Socios no son acumulables entre sí. Con los precios sobre la mesa y los plazos en marcha, la parcialidad rojiblanca ya empieza a jugar su partido en las boleterías para asegurar su aliento incondicional en el 15 de Abril.