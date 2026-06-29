Imputaron a dos hombres por la privación ilegítima de la libertad de una mujer en Laguna Paiva: el principal acusado sigue prófugo

La Justicia imputó a dos hombres acusados de colaborar con la privación ilegítima de la libertad de una mujer en Laguna Paiva, quien permaneció cautiva durante más de dos horas mientras era golpeada, amenazada e insultada por su expareja. El principal sospechoso es intensamente buscado

Los dos detenidos por la privación ilegítima de la libertad a una mujer en Laguna Paiva fueron imputados

La investigación por la privación ilegítima de la libertad de una mujer en Laguna Paiva sumó un nuevo capítulo este lunes con la imputación de dos hombres señalados por haber colaborado con el principal acusado, quien mantuvo a la víctima retenida durante más de dos horas mientras era golpeada, amenazada de muerte e insultada por su expareja.

Los imputados son un amigo del presunto agresor y el hijo de éste, quienes fueron llevados a audiencia imputativa ante la Justicia. La fiscal Clalia Trossero , a cargo de la investigación, les atribuyó distintos grados de participación en el hecho, aunque aclaró que la causa se encuentra en una etapa inicial y que la calificación legal es provisoria, por lo que podría modificarse a medida que avance la producción de pruebas.

Cómo fue el hecho en Laguna Paiva

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió durante la noche del miércoles, cuando la víctima regresaba de trabajar y fue interceptada frente a su domicilio.

Según la acusación, la mujer fue obligada a subir por la fuerza a un automóvil conducido por uno de los ahora imputados. En forma simultánea, el hijo del principal acusado se llevó la motocicleta de la víctima, una maniobra que, para la Fiscalía, tuvo como objetivo impedir que pudiera escapar.

Posteriormente fue trasladada hasta la vivienda de su expareja, donde permaneció privada de su libertad durante más de dos horas. En ese tiempo habría sido víctima de golpes, amenazas de muerte e insultos, de acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores.

La situación cambió cuando uno de los imputados regresó al domicilio y alertó al agresor de que la Policía ya había iniciado la búsqueda de la mujer. Ante esa circunstancia, el sospechoso decidió liberarla.

La investigación policial

El operativo comenzó luego de que un testigo llamara al 911 al observar cómo una mujer era obligada a subir por la fuerza a un automóvil en inmediaciones de avenida Lambert y Pastor Barrios, en la ciudad de Laguna Paiva.

A partir de esa denuncia, efectivos del Comando Radioeléctrico, el Cuerpo Guardia de Infantería y otras dependencias policiales desplegaron un amplio operativo que permitió localizar a la víctima con vida.

En paralelo, peritos trabajaron en el lugar donde se produjo la captación de la mujer y secuestraron rastros de sangre y otros elementos considerados de interés para la causa.

La víctima fue asistida en el SAMCo de Laguna Paiva, donde recibió atención médica antes de prestar declaración ante los investigadores.

La causa continúa abierta

Tras la audiencia imputativa, la fiscal Clalia Trossero evitó realizar declaraciones públicas debido al estado inicial de la investigación y al carácter provisorio de la imputación formulada.

Fuentes judiciales indicaron que en las próximas horas la representante del Ministerio Público de la Acusación tomará declaración a dos testigos considerados clave para el esclarecimiento del caso.

Además, el próximo jueves se realizará la audiencia de medidas cautelares, instancia en la que la Fiscalía podría solicitar la prisión preventiva para los dos imputados e incluso ampliar la acusación en función de las nuevas evidencias que se incorporen al expediente.

Mientras tanto, el principal acusado, expareja de la víctima y señalado como el autor de las agresiones y del cautiverio, permanece prófugo y continúa siendo intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

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