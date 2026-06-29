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Seis jugadores de Colón con contrato, bajan a entrenar con la cuarta división

Se decidió que seis futbolistas con contrato profesional, dejarán de entrenar con el plantel de Colón y lo harán con la cuarta división y con el equipo de la Liga Santafesina

Ovación

Por Ovación

29 de junio 2026 · 11:05hs
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Zahir Yunis es uno de los seis jugadores de Colón que dejan de entrenar con el plantel profesional.

Prensa Colón

Zahir Yunis es uno de los seis jugadores de Colón que dejan de entrenar con el plantel profesional.

A partir de este lunes, un grupo de seis jugadores que tienen contrato con Colón, dejarán de entrenar con el plantel profesional y comenzarán a hacerlo con el equipo de cuarta división y eventualmente participarán de los partidos de la Liga Santafesina.

Seis jugadores bajan a entrenar con la cuarta división

La decisión que se tomó tiene que ver con la necesidad de liberar cupos y espacios físicos en las categorías superiores del selectivo principal, buscando acelerar el desarrollo y la proyección de los jugadores que actúan en la quinta y sexta división.

Los jugadores que fueron marginados son: Zahir Yunis, Agustín Giménez, Tomás Gallay, Lautaro Gaitán, Máximo Jhonston y Abel Galbán.

Claramente el que más rodaje tuvo fue Yunis, al punto tal de haber jugado 19 partidos con la camiseta rojinegra, dos de ellos en 2024 y los restantes durante el 2025. Además, marcó un gol que fue en el triunfo 4-3 ante Central Norte.

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Por su parte, Gallay disputó 12 encuentros con la camiseta de Colón, los mismos que Agustín Giménez. En tanto que Lautaro Gaitán jugó seis partidos en el Sabalero.

Los únicos dos futbolistas de esta lista que no lograron debutar son Máximo Jhonston y Abel Galbán. Ambos firmaron su primer contrato en diciembre del 2025.

La realidad es que ninguno de los mencionados lograron salir a prestamo a otras instituciones. Y a diferencia del año pasado, en donde la mayoría sumaban minutos y eran considerados, en este 2026, Ezequiel Medrán no los tuvo en cuenta.

Colón jugadores contrato
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