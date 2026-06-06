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Confirmaron el velatorio del Indio Solari: será este domingo en Parque Domínico, Avellaneda

La despedida al histórico músico Carlos "Indio" Solari se realizará este domingo desde las 11 en Parque Domínico, partido de Avellaneda. Habrá un importante operativo de seguridad ante la masiva convocatoria de fanáticos.

6 de junio 2026 · 13:04hs
El velatorio del Indio será en Avellaneda

gentileza

El velatorio del Indio será en Avellaneda

La familia de Carlos "Indio" Solari confirmó oficialmente el lugar donde se realizará el último adiós al emblemático referente del rock argentino, fallecido este jueves a los 77 años tras sufrir un ACV mientras atravesaba la enfermedad de Parkinson.

Según informaron fuentes de la Municipalidad de Avellaneda a Infobae, el velatorio del Indio Solari se llevará a cabo este domingo 7 de junio desde las 11 en el salón Gatica de Parque Domínico, ubicado en el partido bonaerense de Avellaneda.

La noticia era esperada por miles de seguidores del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quienes desde el anuncio de su fallecimiento comenzaron a organizar viajes desde distintos puntos del país para participar de la despedida.

Un operativo de seguridad para una convocatoria masiva

Debido a la magnitud del evento, las autoridades dispusieron un amplio operativo de seguridad que contará con unas 1.500 personas afectadas, de las cuales alrededor de 700 ya se encontraban trabajando en el predio durante las horas previas al velatorio.

El lugar elegido es un amplio espacio verde y polideportivo público de aproximadamente 10 hectáreas ubicado en la localidad de Villa Domínico, dentro del partido de Avellaneda, en el sur del Gran Buenos Aires.

El origen de Parque Domínico

Aunque popularmente se lo conoce como Parque Domínico, su nombre oficial es Parque Los Derechos del Trabajador. La denominación tradicional se debe a que los terrenos pertenecieron originalmente al ciudadano alemán Jorge Domínico, considerado el fundador de la zona.

Se espera que durante toda la jornada miles de fanáticos se acerquen para despedir a uno de los artistas más influyentes de la historia de la música argentina, cuya obra marcó a varias generaciones y trascendió las fronteras del país.

La confirmación del lugar pone fin a la incertidumbre que existía desde que la familia había anunciado que el homenaje se realizaría el domingo, aunque sin precisar la ubicación exacta. Ahora, la despedida del Indio Solari ya tiene escenario definido para un último encuentro entre el músico y su multitudinaria comunidad de seguidores.

• LEER MÁS: Los Fundamentalistas despiden al Indio y lo transmiten en vivo

Indio Solari velatorio domingo Avellaneda
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