Los Fundamentalistas despiden al Indio y lo transmiten en vivo

El grupo con el que Carlos Solari lanzó su carrera solista descartó la suspensión del espectáculo de este sábado en Comodoro Rivadavia

En medio de la conmoción, el grupo con el que Carlos Solari lanzó su carrera solista descartó la suspensión del espectáculo de este sábado en Comodoro Rivadavia. "Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos" , anunciaron este viernes.

Los Fundamentalistas señalaron que están "en shock, como todos" y que no tienen claro cómo abordarla situación. Luego señalaron: "Abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos" .

La banda anticipó que el encuentro en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia "no va a ser fácil" por la pérdida de su creador. "Tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio", concluyeron.

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