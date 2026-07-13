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Dolor en el cine: murió Sam Neill, el doctor Alan Grant de la saga Jurassic Park

El prestigioso actor neozelandés falleció este lunes de manera imprevista a los 78 años, según confirmaron sus seres queridos.

13 de julio 2026 · 08:23hs
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Dolor en el cine: murió Sam Neill

Dolor en el cine: murió Sam Neill, el doctor Alan Grant de la saga Jurassic Park

El mundo del cine internacional se encuentra de luto tras confirmarse este lunes el fallecimiento del reconocido actor neozelandés Sam Neill a los 78 años, quien interpretó al paleontólogo Alan Grant en la exitosa y reconocida saga Jurassic Park.

La noticia fue confirmada este lunes por sus familiares a través de un comunicado oficial, donde detallaron que el deceso del intérprete, conocido por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, se produjo en Australia de forma "repentina e inesperada". "Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", expresaron sus allegados en el escrito.

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El deceso conmovió especialmente a sus seguidores dado que, en abril pasado, el propio artista había anunciado que padecía linfoma no hodgkiniano en estadio tres y se encontraba en fase de remisión gracias a un innovador tratamiento genético. Aunque la familia no especificó las causas concretas de la muerte, aclararon con alivio que el actor partió estando libre de cáncer.

Nacido en Irlanda del Norte en 1948, Neill se radicó en Nueva Zelanda a los siete años junto a su familia, estableciéndose en la Isla Sur del país oceánico. Tras completar su formación universitaria, dio sus primeros pasos firmes en la actuación cinematográfica.

Los inicios de una estrella binacional

1977: Protagonizó Sleeping Dogs, considerada el primer largometraje neozelandesa en más de una década.

1979: Logró reconocimiento internacional gracias a su labor en My Brilliant Career, junto a la actriz Judy Davis.

Década de 1980: Consolidó su carrera con el thriller marítimo Dead Calm (junto a Nicole Kidman) y sus colaboraciones con Meryl Streep en Plenty y A Cry in the Dark.

El salto a la inmortalidad con Alan Grant

La consagración definitiva y el reconocimiento global le llegaron en 1993 de la mano de Steven Spielberg, quien lo eligió para encabezar el elenco de Jurassic Park. Su personificación del doctor Alan Grant, un científico inmerso en una isla colmada de dinosaurios clonados, se convirtió de inmediato en un ícono de la cultura popular.

Neill compartió cartel en aquella obra maestra de la ciencia ficción con figuras como Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough. Aunque no participó en la primera secuela de 1997, el actor volvió a calzarse el sombrero del célebre paleontólogo en Jurassic Park III (2001) y en la reciente entrega de la saga, Jurassic World: Dominion (2022).

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