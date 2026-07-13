Barcelona presiona al Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Joan Laporta ratificó el interés del club catalán por la “Araña” y advirtió que la propuesta no estará vigente de manera indefinida.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aclaró públicamente que la oferta por Julián Álvarez "no será infinita" y le puso presión al Atlético de Madrid.

Las declaraciones del dirigente se produjeron este domingo en Dallas , donde llegó para presenciar la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España, apenas unas horas después de que Julián marcara un gol decisivo ante Suiza y de que en Inglaterra trascendiera un avance del Arsenal para intentar ficharlo.

“No vamos a estar bailando la música de nadie. Aquí el ritmo lo marcamos nosotros. Hemos hecho una oferta, pero no es una oferta infinita. Veremos hasta cuándo se mantiene vigente”, sentenció Laporta.

El presidente catalán también dejó claro que la decisión deportiva ya está tomada dentro del club y que el atacante argentino es una prioridad para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

“Ya hemos hecho la voluntad de fichar al jugador que nos ha pedido el entrenador y la dirección técnica. Julián nos gusta mucho y creo que es un grandísimo jugador”, sostuvo Laporta.

El mensaje llegó en medio de una disputa cada vez más fuerte por el futuro del delantero del Atlético de Madrid, ya que Arsenal también busca meterse en la pelea y pretende avanzar rápido para quedarse con uno de los futbolistas más codiciados del mercado europeo.

Julián Álvarez, el héroe de Argentina ante Suiza

Julián viene de elevar todavía más su cotización con su actuación en el Mundial: fue clave en la clasificación de Argentina a semifinales tras la victoria por 3 a 1 ante Suiza, con un golazo en tiempo suplementario que recorrió el mundo.

En España, además, sostienen que el Atlético no tiene intención de desprenderse fácilmente del delantero y que su valuación se disparó por su rendimiento con la Selección argentina, en plena etapa decisiva de la Copa del Mundo.

De esta manera, Barcelona decidió marcar públicamente su postura: quiere a Julián Álvarez, pero no esperará indefinidamente por una respuesta del Atlético ni del propio futbolista, mientras el Arsenal intenta aprovechar cualquier demora para meterse de lleno en la negociación.