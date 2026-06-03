Leo Spies cuestionó la salida de Colón de la Liga Argentina: "Nos enteramos por las redes"

El entrenador del Sabalero expresó su malestar por la decisión de la dirigencia de abandonar la segunda categoría del básquet nacional.

La decisión de Colón de no participar en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet sigue generando repercusiones. Esta vez fue el entrenador del equipo profesional, Leandro Spies, quien rompió el silencio y mostró su sorpresa por una medida que, según aseguró, tomó desprevenidos a quienes integraban el proyecto deportivo.

En diálogo con LT9 (AM 1150), el DT rojinegro contó que tanto él como gran parte de los integrantes de la disciplina se enteraron de la noticia a través de las redes sociales y lamentó la ausencia de una comunicación previa por parte de la dirigencia.

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"Lo que más me sorprende es que no hubo una comunicación con quienes participamos diariamente de la disciplina. No estaban obligados a hacerlo, pero normalmente existe algún tipo de diálogo y en este caso no sucedió", sostuvo.

Si bien reconoció que desde hacía tiempo circulaban versiones sobre una posible salida de la categoría, especialmente luego de que trascendiera la intención de vender la plaza, aclaró que nunca hubo una información oficial ni conversaciones sobre el futuro inmediato del básquet profesional.

Además, cuestionó que la discusión se reduzca exclusivamente a una cuestión económica. Aunque la Comisión Directiva argumentó que el costo mensual de la competencia rondaba los 60 millones de pesos, Spies consideró que detrás de la decisión existen prioridades deportivas definidas por la conducción del club.

"No creo que el básquet profesional sea el responsable de una situación financiera del club. Me parece que pasa por dónde se decide destinar los recursos dentro de la política deportiva", afirmó.

Un proyecto frenado y deudas que siguen vigentes en Colón

Más allá del impacto institucional de la medida, Spies lamentó especialmente la interrupción de un proceso que, según explicó, había comenzado a consolidarse tanto en el plantel profesional como en las divisiones formativas.

El entrenador destacó que gran parte de la base del equipo continuó compitiendo en los torneos locales y que existía un trabajo coordinado entre el cuerpo técnico de la Liga Argentina y las categorías inferiores para potenciar el desarrollo integral de la disciplina.

"Había una base de jugadores y un cuerpo técnico que ya llevaban un año trabajando juntos. La idea era trasladar un proyecto de Liga Nacional a un proceso que permitiera el crecimiento del básquet en todos los niveles", explicó.

También recordó que Colón acumulaba seis temporadas consecutivas en la segunda categoría del básquet argentino, atravesando distintas conducciones dirigenciales que, con matices, apostaron por sostener la actividad profesional.

Por otra parte, reveló que la situación económica con el plantel todavía no fue regularizada. Según indicó, el club mantiene atrasos salariales de dos meses con jugadores y cuerpo técnico, una situación que deberá resolverse independientemente de la decisión de abandonar la competencia.

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"Seguimos con dos meses de atraso y es algo que debe resolverse. Son compromisos asumidos por el club independientemente de que se juegue o no la próxima Liga", remarcó.

Pese al escenario adverso, Spies defendió el trabajo realizado durante la última temporada y valoró el esfuerzo del grupo para sostener la categoría en un contexto complejo.

"Lo que hizo este grupo, con las condiciones que le tocó afrontar, para nosotros fue como salir campeones. Competimos contra equipos que tenían mejores estructuras y más herramientas. Con lo que teníamos, el objetivo era mantener la categoría y lo conseguimos", destacó.

Finalmente, el entrenador dejó abierta la posibilidad de que la situación pueda revisarse y expresó su deseo de que Colón continúe teniendo presencia en el básquet profesional.

"Ojalá esta situación pueda revertirse. Hay materia prima, hay gente comprometida y un grupo de trabajo que puede dar mucho más. Sería importante para Colón y para todo el básquet de Santa Fe", concluyó