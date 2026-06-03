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Ignacio Lago y una incógnita que inquieta en Colón: ¿hay una cláusula que puede llevarse a su figura?

El delantero acaba de renovar su contrato con el Sabalero, pero una declaración realizada tras el partido ante Mitre abrió un interrogante que genera preocupación.

Ovación

Por Ovación

3 de junio 2026 · 12:04hs
Ignacio Lago y una incógnita que inquieta en Colón: ¿hay una cláusula que puede llevarse a su figura?

UNO Santa Fe | José Busiemi

Ignacio Lago se transformó en el jugador más importante de Colón en la actual temporada de la Primera Nacional. Sus goles, asistencias y desequilibrio ofensivo lo convirtieron en una pieza indispensable para Ezequiel Medrán y en una de las grandes esperanzas del club en la lucha por regresar a Primera División.

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Sin embargo, una declaración realizada por el propio futbolista luego del partido ante Mitre de Santiago del Estero encendió una alarma inesperada.

Pocos días después de firmar la renovación de su contrato, Lago reconoció que tenía entendido que en el nuevo vínculo se incluyó una cláusula de salida, aunque admitió no conocer en detalle sus características. Esto ocurrió en el mismísimo Roque Otrino, lugar por donde el plantel se desconcentra tras los partitos.

La frase pasó casi inadvertida en aquel momento, pero con el correr de los días comenzó a generar incertidumbre dentro del mundo sabalero.

Una cláusula que genera más preguntas que respuestas en Colón

La principal inquietud radica en que no trascendieron detalles concretos sobre esa cláusula. No se sabe si puede ejecutarse en el actual mercado de pases o si recién entraría en vigencia a fin de año. Tampoco se conoce el monto estipulado para una eventual salida.

La situación adquiere relevancia porque tanto el futbolista como su representante, Pablo Caro, manifestaron públicamente su intención de permanecer en Colón hasta diciembre para intentar conseguir el ascenso.

Sin embargo, si existiera una cláusula ejecutable durante este receso y algún club decidiera abonarla, la decisión ya no dependería exclusivamente de Colón. En ese escenario, la institución tendría escaso margen para impedir la salida de su principal figura.

El jugador más determinante de Colón

Los números reflejan claramente la importancia de Lago dentro del equipo.

En la actual temporada suma: 15 partidos, 7 goles, 3 asistencias y 1.280 minutos.

A eso se agregan sus registros desde su llegada al club:

Temporada 2025: 23 partidos, 1 gol y 3 asistencias.

Temporada 2024: 26 partidos, 6 goles y 3 asistencias.

Copa Argentina 2024: 2 partidos y 1 gol.

Su evolución fue constante y terminó convirtiéndose en el futbolista más desequilibrante del plantel.

Por eso, cualquier posibilidad de salida genera preocupación en un equipo que depende en gran medida de su capacidad para resolver partidos.

Una renovación que evitó un problema mayor en Colón

La renovación contractual de Lago fue considerada una prioridad para la dirigencia. El delantero se encontraba cerca de quedar en libertad de acción y existía el riesgo concreto de perderlo sin recibir una compensación económica significativa.

Incluso el presidente José Alonso había advertido en su momento que una eventual salida podía traer consecuencias muy delicadas para la institución, debido a cuestiones contractuales vinculadas a Talleres de Córdoba.

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Por ese motivo, Colón realizó un importante esfuerzo para cerrar la continuidad del atacante. Sin embargo, ahora aparece una nueva incógnita: conocer exactamente cuáles fueron las condiciones acordadas y si esa cláusula de salida podría transformarse en una amenaza para el proyecto deportivo.

Mientras el Sabalero pelea por mantenerse en la zona alta de la Primera Nacional, el futuro de su máxima figura vuelve a instalarse como un tema central dentro de la agenda rojinegra.

Colón Ignacio Lago Talleres
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