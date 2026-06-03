Santa Fe Rugby y CRAI van en busca del Trofeo de la Amistad

El sábado 6 a las 15 en Sauce Viejo, se jugará el clásico entre Santa Fe RC y CRAI por la séptima fecha del Top 10 del Regional del Litoral con un homenaje a Ángel Gorla.

En el marco de la séptima fecha del Regional del Litoral 2026, organizado conjuntamente por las Uniones Rosarina, Santafesina y Entrerriana de Rugby, Santa Fe Rugby Club será anfitrión de CRAI el próximo sábado 6 de junio a partir de las 15 en Sauce Viejo.

El cotejo será televisado por D Sports y contará con el arbitraje del rosarino Federico Longobardi. Estará en juego la Copa Advanta 40 aniversario SFRC homenaje a Ángel Gorla. El Trofeo de la Amistad, una loable iniciativa, es promovido por las familias de Jerónimo Fernández Bobbio y Salvador Passadore.

El Trofeo de la amistad: el clásico del rugby local

Santa Fe Rugby y CRAI animarán una nueva edición del derby del rugby local. Será el próximo sábado en las instalaciones ubicadas en Sauce Viejo. La expectativa es cada vez mayor por el buen presente de ambas escuadras en el certamen interuniones. Se trata de un clásico especial ya que será el Trofeo de la Amistad. Como siempre. a veces rivales, siempre amigos.

image Santiago Quirelli y Joaquín Berón, los capitanes de Santa Fe RC y CRAI, en la previa al clásico.

La iniciativa fue impulsada en memoria de Jerónimo Fernández Bobbio y Salvador Passadore, dos jóvenes rugbiers vinculados a la entidad Gitana y a los Tricolores, y tendrá un carácter itinerante: desde ahora, estará presente en cada clásico que disputen los dos clubes por el Regional del Litoral. El trofeo simboliza la amistad y el camino compartido, entre Santa Fe Rugby y CRAI, buscando trascender el resultado deportivo de cada cotejo.

La idea es que el reconocimiento sea entregado por el club visitante al local en cada edición del clásico, como un gesto de agradecimiento por la hospitalidad y el recibimiento. Además, remarcaron que el trofeo representa “el pasado, el presente y el futuro en común, los lazos y los abrazos”, con el objetivo de que “el legado de Jero y Salva sea una llama que no se apague nunca”.

Los capitanes y el clásico santafesino

El primer derby de la temporada viene con el Trofeo de la Amistad. Por eso los capitanes de ambas instituciones se mostraron altamente interesados y destacaron la realización del mismo. Santiago Quirelli le dijo a UNO Santa Fe que "es una semana diferente, pero este condimento nuevo que se le agrega está muy bueno. Obviamente nosotros los jugadores apoyamos y bancamos mucho lo que es esta iniciativa. Nos parece muy bueno empezar a hacerlo, y que pueda perdurar en el tiempo. Así que aguardamos el partido de la mejor manera, con muchas ganas y obviamente con mucho respeto hacia las familias y hacia los clubes".

image El derby se disputará el sábado 6 a partir de las 15 en Sauce Viejo.

Sobre cómo llega Santa Fe Rugby, el capitán de la escuadra local, comentó que "venimos por ahí de una racha positiva en cuanto a victorias no siempre jugando de la mejor manera algunos partidos y otros sí, pero bueno se nos vienen dando los resultados en ese sentido bastante bien. Pero bueno también al mismo tiempo sabemos que es un partido que tiene un clima diferente, que se vive de manera especial y por ahí bueno eso puede generar algunas cuestiones más complicadas pero el equipo llega bien con ganas, motivado con mucha ilusión también y esperando poder tener un buen desempeño".

Por su parte, Joaquín Beron, el capitán de CRAI fue claro al expresar que "en relación a la amistad, creo que siempre este componente del clásico y de todo lo que está alrededor tiene que ver en torno a eso, también a la amistad. a enfrentarse con chicos con los que has jugado en categorías desde infantiles, juveniles, con los que has compartido el colegio, con los que has compartido campamentos, amigos de amigos y mucha historia entre los dos clubes, padres, primos".

El primera línea Gitano subrayó que "creo que hay una conjunción muy especial en ese sentido Y creo que está todo hilado y todo entramado a través de la amistad. Y la misma, cuando está unida a un deporte o a una pasión como puede ser el rugby se magnifica ese vínculo y esas pasiones. Así que creo que en ese sentido el clásico siempre, si bien se tiende a rivalizar mucho entre los dos clubes, creo que la rivalidad nace de una profunda amistad y un profundo compañerismo entre ambos clubes. Creo que al final del partido, ya sea que se gane, se pierda, o empate, siempre está esta cuestión de poder compartir con quienes jugamos siempre la vida, y bueno, esta es una instancia más para eso".

En relación a la actualidad del conjunto de la autopista manifestó que "creo que el equipo en cuanto a lo anímico o el componente mental está con mucha intensidad, con mucho entusiasmo. Considero que también en los últimos partidos el equipo titular ha rotado mucho y bueno, estamos con un plantel también muy grande. A su vez, bueno, creo que el clásico siempre tiene un componente muy especial que hace que todas las prácticas en todos los momentos se intensifiquen también para los que venimos viviendo esto hace un par de años y para quienes son por ahí novatos en este aspecto que están viviendo esto por primera vez. El equipo en relación al componente estratégico de juego creo que venimos teniendo algunos altibajos en diferentes partidos, hemos tenido diferentes performance, creo que también fruto de la nueva estructura y el nuevo plan de juego con el cual se está identificando o se está tratando de identificar el CRAI".

-Designaciones Top 10 7° fecha:

16, Duendes vs. Universitario R (Bruno Masetti)

16, Estudiantes vs. Jockey Club R (Carlos Poggi)

16, Gimnasia y Esgrima vs. Jockey VT (Agustín Suárez Silva)

15, Santa Fe RC vs. CRAI (Federico Longobardi)

16, Old Resian vs. Paraná Rowing (Juan Moyano)

-Posiciones: Estudiantes de Paraná 22, CRAI y Duendes 20; Santa Fe Rugby 19, Gimnasia y Esgrima de Rosario 15, Jockey Club de Rosario 14, Universitario de Rosario 12, Jockey Club de Venado Tuerto 11, Paraná Rowing y Old Resian 10.