Quién es Tim Payne: de ser el futbolista menos conocido del Mundial a explotar en las redes

El defensor de la selección oceánica sumó más de un millón de seguidores en apenas 24 horas a raíz de una iniciativa de redes sociales en Argentina.

El Mundial 2026 comenzó mucho antes de que la pelota comenzará a rodar en Estados Unidos, Canadá y México. El nombre de Tim Payne pasó del anonimato a transformarse en una auténtica celebridad de las redes sociales, registrando un crecimiento exponencial de su masa de seguidores motorizado de forma exclusiva por la comunidad argentina.

Nacido en la ciudad de Auckland, Timothy John Payne es un experimentado futbolista neozelandés de 32 años que se desempeña habitualmente como defensor central o lateral derecho en el Wellington Phoenix , la única franquicia de su país que compite formalmente en la A-League, la máxima categoría del fútbol de Australia.

El futbolista posee un recorrido consolidado en el fútbol de Oceanía y con participación regular en la selección de los “All Whites”, el jugador no formaba parte del radar del gran público futbolístico global hasta el inicio del actual certamen mundialista en Norteamérica.

La repentina notoriedad de Payne se originó a partir de una propuesta diseñada por el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, reconocido en las plataformas digitales bajo el seudónimo de “Scarso”.

La consigna planteada a la audiencia consistió en realizar un rastreo minucioso de las plantillas de las naciones de menor tradición futbolística clasificadas al Mundial, con el propósito de identificar al profesional con menos seguidores en redes sociales para hacerlo conocido. El análisis de perfiles determinó que el zaguero oceánico cumplía con los requisitos, contando inicialmente con una base de apenas 4.700 usuarios en su cuenta de Instagram.

El impacto de la campaña fue inmediato y masivo. En un lapso de un par de días, una oleada de usuarios argentinos procedió a seguir el perfil del atleta, cubriendo sus publicaciones institucionales con millares de comentarios en español.

Por tal motivo, la cuenta personal del defensor superó todo tipo de límites y llegó a tener un alcance por encima de la barrera del millón de seguidores.

Frente a la magnitud del fenómeno, el propio integrante de la delegación de Nueva Zelanda utilizó sus canales de difusión para manifestar su asombro y retribuir las muestras de afecto recibidas desde Sudamérica. A través un video, el futbolista ensayó expresiones de gratitud en idioma castellano dirigidas explícitamente a los fanáticos argentinos.

Tim Payne, el jugador de Nueva Zelanda que es sensación en redes

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Por la atención que ha recibido debido a la iniciativa de Valen Scarsini en Instagram previo al Mundial 2026 pic.twitter.com/mGEbc5x221 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 27, 2026