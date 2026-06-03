Registran 26 muertes en accidentes viales en lo que va del año en el Gran Santa Fe: casi el 80% de las víctimas fatales viajaba en moto

La Asociación Civil Factor Vial reveló estadísticas preocupantes sobre la siniestralidad en la ciudad. También alertó sobre el crecimiento de infracciones, excesos de velocidad y falta de respeto por las normas de tránsito

Murió un joven motociclista de 22 años tras chocar contra un auto estacionado en Aristóbulo del Valle

La creciente cantidad de siniestros viales con consecuencias fatales en el Gran Santa Fe genera una fuerte preocupación entre especialistas y organizaciones vinculadas a la seguridad vial. Según datos difundidos por la Asociación Civil Factor Vial , en lo que va de 2026 ya se registraron 26 víctimas fatales , una cifra que supera ampliamente los números del año pasado.

En diálogo con LT10, el presidente de la entidad, Franco Romanello , manifestó su preocupación por una problemática que, según sostuvo, se encuentra en una escalada constante. "Estamos bastante consternados por lo que está ocurriendo. No solamente por los siniestros viales con víctimas fatales, sino también por la violencia con la que suceden estos hechos", expresó.

Accidente fatal Recreo

El drama de las motos en Santa Fe

Los datos relevados por Factor Vial muestran que el fenómeno tiene un protagonista claro: las motocicletas. Según detalló Romanello, cerca del 79% de las personas fallecidas circulaban en moto, mientras que el 81% de las víctimas tenía entre 16 y 55 años, es decir, pertenecían a una franja etaria económicamente activa.

"Estamos hablando de una población vulnerable que parece no tener una conciencia real de la gravedad de los siniestros", sostuvo.

La situación preocupa aún más al compararla con años anteriores. Mientras que durante todo 2025 se contabilizaron 22 fallecidos, en apenas cinco meses de 2026 ya se alcanzaron los 26 decesos. Además, recordó que durante febrero y marzo se registraron 16 muertes, con 10 víctimas en febrero y seis en marzo.

Casco, velocidad y falta de control

Desde la asociación remarcan que uno de los factores más determinantes continúa siendo el no uso del casco. "Históricamente advertíamos que siete de cada diez motociclistas no utilizaban casco. Hoy los datos muestran que de cada diez motociclistas fallecidos, ocho no lo llevaban colocado", indicó Romanello.

A esto se suma un fenómeno cada vez más frecuente: los llamados motoderrapes, es decir, caídas sin intervención de terceros que suelen terminar con lesiones graves o mortales.

Para el referente vial, existe una combinación de factores preocupantes: falta de experiencia para conducir motocicletas, exceso de velocidad y escaso respeto por las normas de tránsito. "Manejar una moto no es solamente operar una máquina. Conducir requiere conocimientos y responsabilidad", remarcó.

Más infracciones y menos respeto por las normas

Romanello también se refirió al aumento de las conductas riesgosas en la vía pública. Según datos oficiales mencionados durante la entrevista, durante el año pasado se labraron cerca de 500.000 multas en la ciudad y se detectó un incremento del 103% en las infracciones por cruzar semáforos en rojo.

"Hay una pérdida de percepción del riesgo. Parece que la vida no tuviera la importancia necesaria", señaló.

Si bien destacó la importancia de los controles, consideró que la solución de fondo pasa por la educación vial y la construcción de una mayor empatía entre quienes utilizan el espacio público.

Las zonas más conflictivas

Factor Vial también identificó algunos de los sectores con mayores niveles de siniestralidad en la capital provincial. Entre los puntos más problemáticos aparecen avenida Blas Parera, avenida Freyre, Peñaloza y distintos sectores de Gorriti, donde se concentra una importante cantidad de incidentes de tránsito.

En esos corredores, explicaron, confluyen altas velocidades, imprudencias y una circulación intensa de motocicletas.

Otro de los focos de preocupación se encuentra sobre la ruta provincial Nº 1, especialmente en el sistema de colectoras. Según explicó Romanello, si bien estas obras mejoraron la fluidez vehicular, también generaron nuevas conductas peligrosas. "La gente utiliza las colectoras para evitar semáforos y acelera. Eso incrementa las infracciones y los riesgos", afirmó.

El dirigente recordó que la ruta cuenta con una importante cantidad de señalización y semáforos, aunque reconoció que gran parte de los problemas radican en la falta de cumplimiento de las normas.

Un cambio cultural pendiente

Romanello advirtió además sobre otro fenómeno que antes era poco habitual: los vuelcos de automóviles dentro del casco urbano. "Hace algunos años era raro ver un auto con las ruedas para arriba después de un choque. Hoy se volvió frecuente", explicó.

Según indicó, existe una migración de los siniestros desde avenidas y rutas hacia calles internas de los barrios, donde la velocidad excesiva y el incumplimiento de prioridades de paso generan impactos cada vez más violentos.

También alertó sobre la vulnerabilidad de peatones y ciclistas, quienes continúan siendo los actores más expuestos dentro del sistema de movilidad. "Tenemos que repensar qué movilidad queremos para Santa Fe. No podemos normalizar estas conductas ni estos niveles de violencia vial", concluyó.

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