Lerche cruzó a la dirigencia de Colón por la polémica medida con los socios

El expresidente de Colón utilizó sus redes sociales y a la nota de UNO Santa Fe para cuestionar la decisión que analiza la dirigencia de exigir la cuota de junio para ingresar al partido frente a Ciudad Bolívar.

La decisión que adoptaría la dirigencia de Colón para el partido del próximo domingo ante Ciudad Bolívar sigue generando debate entre los socios e hinchas sabaleros. Y en las últimas horas quien se sumó a la polémica fue Germán Lerche.

El expresidente de la institución utilizó su cuenta de X para compartir la nota publicada por UNO Santa Fe, donde se informa que los socios deberán tener abonada la cuota de junio para ingresar al Brigadier López, pese a que el encuentro se disputará el 7 de junio y habitualmente la exigibilidad de la cuota vence el día 10 de cada mes.

Junto a la captura de la noticia, Lerche escribió una frase contundente: "La apatía de dinosaurios desconectados de la realidad".

Un mensaje con destinatarios claros en Colón

Si bien no mencionó nombres propios, la publicación fue interpretada como una crítica directa hacia la actual conducción del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/germanlerche/status/2062116299417792643&partner=&hide_thread=false La apatía de dinosaurios desconectados de la realidad. pic.twitter.com/sSI57F3zCQ — German Lerche (@germanlerche) June 3, 2026

La referencia a los "dinosaurios" apunta al modelo de gestión que, según distintos sectores opositores, se mantiene desde hace años en la institución, primero bajo la presidencia de José Vignatti y actualmente con José Alonso al frente del club.

Además, la expresión "desconectados de la realidad" parece hacer foco en el complejo contexto económico que atraviesan muchos socios de Colón y en la falta de sensibilidad que, según entienden algunos hinchas, implica adelantar el cobro de una cuota para asistir al encuentro.

El argumento de la dirigencia de Colón

La medida tendría una explicación económica. Luego del partido ante Ciudad Bolívar, Colón afrontará una extensa seguidilla lejos de Santa Fe. El equipo visitará a Defensores de Belgrano, Chaco For Ever y Deportivo Madryn, mientras que recién volverá a jugar como local el 12 de julio frente a Central Norte.

Por ese motivo, la dirigencia buscaría asegurarse el ingreso correspondiente al mes de junio antes de afrontar más de un mes sin actividad en el Brigadier López.

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Sin embargo, el anuncio generó resistencia en buena parte de los socios, que consideran que el acceso al estadio debería realizarse con la cuota de mayo al día, tal como ocurrió históricamente cuando los partidos se disputaban antes del vencimiento mensual.