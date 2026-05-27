Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

La música argentina celebró una nueva edición de los Premios Gardel con shows, homenajes y reconocimientos a los artistas más destacados del año

La edición 2026 de los Premios Gardel volvió a reunir a las principales figuras de la música nacional en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia, organizada por CAPIF, entregó premios en 53 categorías y reconoció a los artistas, productores y discos más destacados del último año.

La jornada comenzó durante la tarde del martes con una primera entrega de estatuillas y continuó por la noche con el evento central, conducido por Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi.

Los Premios Gardel 2026 reflejaron la diversidad musical argentina con categorías dedicadas al rock, pop, urbano, folklore, tango, cumbia, jazz, electrónica y música clásica. Entre los artistas con más nominaciones estuvieron Milo J, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, protagonistas de varias de las ternas más importantes de la noche.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el homenaje a Los Nocheros, que recibieron el Premio Gardel a la Trayectoria por sus 40 años de carrera y su aporte al folklore argentino. El grupo salteño fue distinguido por su influencia dentro de la música popular y por convertirse en una de las bandas más convocantes del género.

El gran protagonista de la ceremonia fue Milo J. El artista ganó el Gardel de Oro y también obtuvo el premio a Álbum del Año por "La Vida Era Más Corta". Además, se impuso en categorías clave como Canción del Año, Mejor Canción Urbana, Mejor Álbum Conceptual y Mejor Videoclip Corto, consolidándose como el nombre más fuerte de esta edición.

Premios Gardel 2026: lista completa de ganadores

Álbum del Año

La Vida Era Más Corta – Milo J

Canción del Año

“Niño” – Milo J

Grabación del Año

“Niño” – Milo J

Ingeniería de Grabación

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Álbum Artista de Tango

Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat

Mejor Álbum Artista de Folklore

Décimas – Maggie Cullen

Mejor Álbum Artista Pop

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Mejor Álbum Artista Tropical/Cumbia

Malportada – Nathy Peluso

Mejor Banda Sonora

The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla y David Fleming

Mejor Álbum Canción de Autor

Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Álbum Conceptual

La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum de Cuarteto

Que sed – Luck Ra

Mejor Álbum de Hip Hop/Rap

EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Jazz

Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Mejor Álbum de Música Clásica

Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión y Mariano Moruja

Mejor Álbum de Música Global

Latinaje – Cazzu

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Gracias a la Vida – Abel Pintos

Mejor Álbum Pop Rock

Polvo de estrellas – Turf

Mejor Álbum Reggae/Ska

La Respuesta – Leonchalon

Mejor Álbum en Vivo

Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Álbum Folklore Alternativo

89 – Flor Paz

Mejor Álbum Grupo de Folklore

FAlklore Vol. 1 y 2 – Mex Urtizberea y Esto es ¡FA!

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos – Divididos

Mejor Álbum Grupo Pop

Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Grupo Tropical/Cumbia

El Desvelo – La Delio Valdez

Mejor Álbum Infantil

Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Instrumental

Solo – Pipi Piazzolla

Mejor Álbum Música Electrónica

Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango

EMPA Orquesta de Tango – EMPA

Mejor Álbum Pop Alternativo

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Rock Alternativo

Exultante – Carca

Mejor Álbum Rock Pesado

Legado – A.N.I.M.A.L

Mejor Álbum Urbano

166 (Deluxe) retirada – Milo J

Mejor Arte de Tapa

Doga – Juana Molina

Mejor Canción de Autor

“Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez

Mejor Canción de Folklore

“Niño” – Milo J

Mejor Canción Hip Hop/Rap

“Gil” – Milo J y Trueno

Mejor Canción de Rock

“In the City” – Charly García y Sting

Mejor Canción de Tango

“La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca y León Gieco

Mejor Canción en Vivo

“La que puede, puede” – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción Pop

“Mejor que vos” – Lali y Miranda!

Mejor Canción Pop Rock

“#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Cuarteto

“Tu misterioso alguien” – Luck Ra y Miranda!

Mejor Canción Tropical/Cumbia

“Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD

Mejor Canción Urbana

“Olimpo” – Milo J

Mejor Colaboración

“In the City” – Charly García y Sting

Mejor Colaboración Urbana

“Gil” – Milo J y Trueno

Mejor Colección de Catálogo

Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa

Mejor Nuevo Artista

Blair

Mejor Videoclip Corto

“Bajo De La Piel” – Milo J

Mejor Videoclip Largo

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Productor del Año