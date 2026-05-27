Uno Santa Fe | Escenario | Premios Gardel

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

La música argentina celebró una nueva edición de los Premios Gardel con shows, homenajes y reconocimientos a los artistas más destacados del año

27 de mayo 2026 · 09:52hs
Milo J fue el gran ganador de la noche tras quedarse con el Gardel de Oro

Milo J fue el gran ganador de la noche tras quedarse con el Gardel de Oro

La edición 2026 de los Premios Gardel volvió a reunir a las principales figuras de la música nacional en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia, organizada por CAPIF, entregó premios en 53 categorías y reconoció a los artistas, productores y discos más destacados del último año.

La jornada comenzó durante la tarde del martes con una primera entrega de estatuillas y continuó por la noche con el evento central, conducido por Diego Leuco y Eleonora Pérez Caresi.

Los Premios Gardel 2026 reflejaron la diversidad musical argentina con categorías dedicadas al rock, pop, urbano, folklore, tango, cumbia, jazz, electrónica y música clásica. Entre los artistas con más nominaciones estuvieron Milo J, Cazzu, Lali, Babasónicos y Marilina Bertoldi, protagonistas de varias de las ternas más importantes de la noche.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el homenaje a Los Nocheros, que recibieron el Premio Gardel a la Trayectoria por sus 40 años de carrera y su aporte al folklore argentino. El grupo salteño fue distinguido por su influencia dentro de la música popular y por convertirse en una de las bandas más convocantes del género.

El gran protagonista de la ceremonia fue Milo J. El artista ganó el Gardel de Oro y también obtuvo el premio a Álbum del Año por "La Vida Era Más Corta". Además, se impuso en categorías clave como Canción del Año, Mejor Canción Urbana, Mejor Álbum Conceptual y Mejor Videoclip Corto, consolidándose como el nombre más fuerte de esta edición.

Premios Gardel 2026: lista completa de ganadores

Álbum del Año

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Canción del Año

  • “Niño” – Milo J

Grabación del Año

  • “Niño” – Milo J

Ingeniería de Grabación

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum Artista de Rock

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Mejor Álbum Artista de Tango

  • Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat

Mejor Álbum Artista de Folklore

  • Décimas – Maggie Cullen

Mejor Álbum Artista Pop

  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

Mejor Álbum Artista Tropical/Cumbia

  • Malportada – Nathy Peluso

Mejor Banda Sonora

  • The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla y David Fleming

Mejor Álbum Canción de Autor

  • Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Álbum Conceptual

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Mejor Álbum de Cuarteto

  • Que sed – Luck Ra

Mejor Álbum de Hip Hop/Rap

  • EUB Deluxe – Trueno

Mejor Álbum de Jazz

  • Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio

Mejor Álbum de Música Clásica

  • Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión y Mariano Moruja

Mejor Álbum de Música Global

  • Latinaje – Cazzu

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

  • Gracias a la Vida – Abel Pintos

Mejor Álbum Pop Rock

  • Polvo de estrellas – Turf

Mejor Álbum Reggae/Ska

  • La Respuesta – Leonchalon

Mejor Álbum en Vivo

  • Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno

Mejor Álbum Folklore Alternativo

  • 89 – Flor Paz

Mejor Álbum Grupo de Folklore

  • FAlklore Vol. 1 y 2 – Mex Urtizberea y Esto es ¡FA!

Mejor Álbum Grupo de Rock

  • Divididos – Divididos

Mejor Álbum Grupo Pop

  • Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

Mejor Álbum Grupo Tropical/Cumbia

  • El Desvelo – La Delio Valdez

Mejor Álbum Infantil

  • Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas

Mejor Álbum Instrumental

  • Solo – Pipi Piazzolla

Mejor Álbum Música Electrónica

  • Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango

  • EMPA Orquesta de Tango – EMPA

Mejor Álbum Pop Alternativo

  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Álbum Rock Alternativo

  • Exultante – Carca

Mejor Álbum Rock Pesado

  • Legado – A.N.I.M.A.L

Mejor Álbum Urbano

  • 166 (Deluxe) retirada – Milo J

Mejor Arte de Tapa

  • Doga – Juana Molina

Mejor Canción de Autor

  • “Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez

Mejor Canción de Folklore

  • “Niño” – Milo J

Mejor Canción Hip Hop/Rap

  • “Gil” – Milo J y Trueno

Mejor Canción de Rock

  • “In the City” – Charly García y Sting

Mejor Canción de Tango

  • “La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca y León Gieco

Mejor Canción en Vivo

  • “La que puede, puede” – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción Pop

  • “Mejor que vos” – Lali y Miranda!

Mejor Canción Pop Rock

  • “#Tetas” – Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor Canción de Cuarteto

  • “Tu misterioso alguien” – Luck Ra y Miranda!

Mejor Canción Tropical/Cumbia

  • “Si No Es Muy Tarde - Versión Cumbia” – Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD

Mejor Canción Urbana

  • “Olimpo” – Milo J

Mejor Colaboración

  • “In the City” – Charly García y Sting

Mejor Colaboración Urbana

  • “Gil” – Milo J y Trueno

Mejor Colección de Catálogo

  • Suiza 1980 (Remastering 2025) – Mercedes Sosa

Mejor Nuevo Artista

  • Blair

Mejor Videoclip Corto

  • “Bajo De La Piel” – Milo J

Mejor Videoclip Largo

  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

Productor del Año

  • Evlay

Premios Gardel ganadores Milo J música
Noticias relacionadas
Dante se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 19 de junio a las 21

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

La Fotogalería Roberto Guidotti inaugura tres muestras con entrada libre este viernes

La Fotogalería Roberto Guidotti inaugura tres muestras con entrada libre este viernes

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo “Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste”

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro 2026

Guido Kaczka se alzó con el Martín Fierro de Oro 2026: todos los ganadores de una noche histórica

Lo último

Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Último Momento
Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

Ovación
Kimberley sueña en grande: Ahora hay que disfrutar este momento

Kimberley sueña en grande: "Ahora hay que disfrutar este momento"

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior y la Copa Santa Fe

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior y la Copa Santa Fe

Las Panteras tienen plantel definido para jugar en Santa Fe

Las Panteras tienen plantel definido para jugar en Santa Fe

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira Aquí y Ahora

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco