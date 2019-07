Juana Molina hará escala en Santa Fe con el aclamado "Halo"

El viernes 12 de julio, desde las 21, Juana Molina se presentará en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572). La multifacética artista, reconocida a nivel internacional, recorrerá su obra y hará escala en su último álbum, el aclamado "Halo".

Nacida en Argentina, Juana Molina creció en un ambiente musical. Su padre, el venerado cantante de tango y compositor Horacio Molina, le dio clases de guitarra desde los cinco años. Su madre, la actriz Chunchuna Villafañe, es una apasionada amante de la música que inició a Juana en los secretos de su extensa colección de discos.

Tras el golpe militar de 1976, la familia Molina huyó del país y vivió en el exilio en París durante seis años. Durante esos años formativos de la adolescencia en París, la perspectiva de Juana sobre la música se amplió enormemente, entre otras cosas, escuchando regularmente un par de estaciones de radio francesas que ofrecen programas con música de todo el mundo.

Cuando Juana regresó a la Argentina, estaba decidida a independizarse y seguir una carrera en la música. Al igual que muchos otros veinteañeros, las aspiraciones de carrera de Juana eran "ganar un buen sueldo por trabajar solo unas pocas horas", con el fin de mantener el tiempo libre para desarrollar su musicalidad. Ella sabía que tenía una habilidad especial para hacer imitaciones, y fue a pasar una audición para un programa de televisión. Fue contratada en el acto. Su popularidad aumentó y, tres años después, tuvo su propio programa de comedia, para el que inventó una serie de personajes hilarantemente estereotipados. El espectáculo fue un gran éxito, se distribuyó a otros países de América Latina y, en pocos años, Juana se había convertido en la comediante más popular de Argentina.

Siete años después de su debut en la televisión, Juana se quedó embarazada y tuvo que suspender el programa durante algunos meses. Se encontró reflexionando sobre su rápido ascenso al estrellato y pensó: "esto realmente no es lo que quería hacer". Tomó la valiente resolución de cancelar el programa (algo que muchos argentinos sostendrían contra ella durante años) y retomar la música. Comenzó a escribir y grabar canciones. Lanzó su primer álbum en 1996, y la recepción fue más que reservada: sus fans acudían a sus shows, esperando divertirse y reírse, pero no podía entender este nuevo personaje de "cantante folk" (ella seguía cantando, y el punchline nunca llegaba ...).

A pesar de estas dificultades iniciales, Juana resistió y mantuvo su decisión. Su pasión y compromiso con la música prevalecieron, y el reconocimiento mundial comenzó a crecer. Después del lanzamiento de su segundo y tercer álbum, rápidamente se convirtió en la estrella de la escena indie / electrónica / folk internacional, y los elogios comenzaron a surgir de admiradores en todos los rincones. "Tres Cosas" fue colocada en el "Top Ten Records of 2004" por The New York Times, y celebrada por David Byrne y Will Oldham. Si bien sus canciones contienen elementos del folk, ambient y electrónica, su sonido es completamente único y personal. A menudo ha sido comparado perezosamente por los críticos con el de Björk o Beth Orton. Pero, como lo expresó el New York Times: "Molina no imita a nadie. Se divierte demasiado siendo ella misma".

Desde la grabación de su aclamado álbum "Halo" a comienzos de 2017, Juana Molina ha realizado recitales alrededor de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Japón.

"Halo" (2017)

HALO es el séptimo álbum de Juana Molina y confirma el camino experimental iniciado años atrás a la vez que se constituye como un nuevo mojón en la construcción de una voz propia e inconfundible.

La virtud de la música de Juana es alejarse del virtuosismo entendido como predominancia de la técnica, es decir, del medio como fin en sí. El poder expresivo está siempre por encima del demostrativo de manera general y ubicua.

Ella está "en un viaje evolutivo de su propia concepción" (Pitchfork) y empuja una vez más su "misteriosa e hipnótica" música "a alturas cada vez más cautivantes” (Spin, sobre su disco anterior).

En las doce canciones de Halo los procedimientos compositivos e interpretativos alcanzan un grado de refinamiento y sofisticación únicos. Entre sus rasgos -inseparables entre sí- se destacan los ritmos hipnóticos, la exploración tímbrica, el devenir abstracto de la voz y la dimensión corporal y física de una música íntima y personal.

Con letras misteriosas que a menudo tocan la brujería, la premonición y los sueños, siempre utilizados como metáforas de los estados emocionales. Voces que a veces se alejan de la palabra y el significado para ser reducido a fonemas abstractos y onomatopeyas.

Juana se acerca a la música de una manera muy física e intuitiva: cada instrumento y recurso electrónico es una extensión de su cuerpo y se utiliza para expresar sentimientos y estados de ánimo. Su singularidad se basa en la magia en su sentido más antiguo, el de arte o techné, aquel que articula el saber con el hacer, el que produce lo que antes no existía.

[inspirado en el texto de Gabriel Galli acerca de Halo de Juana Molina]

Halo fue grabado en la casa de Juana y en Sonic Ranch en Texas.

La producción musical, a cargo de Molina, tuvo la colaboración de Odín Schwartz y Eduardo Bergallo.

Participan Odín Schwartz en guitarra, bajo, y teclados y Diego López de Arcaute en batería y John Dieterich (Deerhoof) como músico invitado en algunas canciones.

Lanzado el 5 de mayo de 2017, Halo fue aclamado mundialmente por la crítica, despojándose de las estructuras formales del pop para dejar ver la propia voz artística de Juana (Pitchfork). Fue seguido por una gira debut por Europa, EE. UU., Japón y Latinoamérica, incluído un ciclo de espectáculos en su ciudad natal, Buenos Aires, y un circuito de festivales en todo el mundo. El show de Juana fue seleccionado como uno de los mejores del Sónar Barcelona 2017 por The New York Times, y Halo como uno de los mejores álbumes del 2017 por The Guardian y Stereogum.

Sus estados de ánimo y mundos paralelos no solo se reflejan en su música, sino también en sus videos. El divertido video-juego para "In The Lassa" sigue las aventuras de Jane Bone, mientras que "Lentissimo Halo" se desarrolla como un cortometraje con una técnica de animación cuadro por cuadro (que incluye una impresora de tinta, papel de película láser y salsa de soja). La inquietante y misteriosa representación de "Paraguaya" complementa la música agregando capas de profundidad.