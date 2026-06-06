Uno Santa Fe | Escenario | Indio Solari

La familia del Indio Solari confirmó que el funeral público se hará el domingo

Lo confirmaron a través del perfil oficial en redes sociales del músico. Este sábado detallarán “el lugar y la hora” para el funeral público. El Gobierno nacional adelantó que "no será en el Congreso"

6 de junio 2026 · 09:08hs
El Indio Solari tendrá su último adiós este domingo

gentileza

El Indio Solari tendrá su último adiós este domingo

La despedida de Carlos "El Indio" Solari se llevará a cabo el domingo 7 de junio en un lugar y horario aún por definir. Así lo confirmó la familia del músico, que falleció este jueves a los 77 años tras sufrir un ACV, mientras transitaba la enfermedad de Parkinson.

"Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora", indicó la cuenta oficial del Indio Solari en redes sociales.

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento durante la mañana, comenzaron las especulaciones sobre el sitio donde se realizará la despedida del músico.

Aunque diputados de distintos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional albergara una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó que, tras consultas con el Ministerio de Seguridad, se determinó que el edificio "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar el homenaje.

Posteriormente, trascendió que el entorno del artista mantuvo contactos con Boca Juniors y Racing Club para realizar allí el velatorio, aunque finalmente ambas opciones quedaron descartadas.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio. "Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia", señaló. Según explicó el funcionario, la seguridad estaría a cargo de la Policía Federal Argentina.

Mientras se aguarda la confirmación del lugar de la despedida, miles de fanáticos comenzaron a acercarse a las inmediaciones de la vivienda del músico en Parque Leloir y a la Plaza de Mayo para brindarle el último adiós a uno de los máximos ídolos del rock nacional.

LEER MÁS: San Carlos, Colón y la mística ricotera: la historia del Indio Solari en Santa Fe

Indio Solari funeral domingo
Noticias relacionadas
Los días 19 y 20 de junio del año 1992,se realizaron los primeros recitales de Los Redondos en la ciudad santafesina de San Carlos Centro.Lo hicieron en Letoile Disco,(lugar al que volverían en el 95 y en el 96) l

San Carlos, Colón y la mística ricotera: la historia del Indio Solari en Santa Fe

El Indio Solari falleció a los 77 años

Las 10 canciones indispensables para recordar al Indio Solari y su huella eterna en el rock argentino

A los 77 años falleció el Indio Solari

Adiós al Indio Solari: falleció una de las mayores leyendas del rock nacional

El grupo con el que Carlos Solari lanzó su carrera solista descartó la suspensión del espectáculo de este sábado en Comodoro Rivadavia

Los Fundamentalistas despiden al Indio y lo transmiten en vivo

Lo último

Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

Barrio Las Flores: intentaron asesinar a un hombre a tiros y crece la preocupación vecinal por la violencia

Barrio Las Flores: intentaron asesinar a un hombre a tiros y crece la preocupación vecinal por la violencia

Último Momento
Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Unión espera y en Belgrano todos coinciden en mantener a Thiago Cardozo

Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

Aumentan las tarifas de remises en Santa Fe: cuáles son los nuevos valores desde este sábado

Barrio Las Flores: intentaron asesinar a un hombre a tiros y crece la preocupación vecinal por la violencia

Barrio Las Flores: intentaron asesinar a un hombre a tiros y crece la preocupación vecinal por la violencia

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Ovación
Dura derrota de Capibaras en el cierre de la fase regular del Súper Rugby Américas

Dura derrota de Capibaras en el cierre de la fase regular del Súper Rugby Américas

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

Malas noticias en la Selección: Balerdi sufrió un desgarro y se pierde el Mundial

Zeballos se quedó con el título en el dobles de Roland Garros y agiganta su leyenda

Zeballos se quedó con el título en el dobles de Roland Garros y agiganta su leyenda

Franco Colapinto quedó 19° en la última práctica libre del GP de Mónaco

Franco Colapinto quedó 19° en la última práctica libre del GP de Mónaco

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco