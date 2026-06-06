La familia del Indio Solari confirmó que el funeral público se hará el domingo

Lo confirmaron a través del perfil oficial en redes sociales del músico. Este sábado detallarán “el lugar y la hora” para el funeral público. El Gobierno nacional adelantó que "no será en el Congreso"

La despedida de Carlos "El Indio" Solari se llevará a cabo el domingo 7 de junio en un lugar y horario aún por definir . Así lo confirmó la familia del músico , que falleció este jueves a los 77 años tras sufrir un ACV , mientras transitaba la enfermedad de Parkinson .

"Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora", indicó la cuenta oficial del Indio Solari en redes sociales.

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento durante la mañana, comenzaron las especulaciones sobre el sitio donde se realizará la despedida del músico.

Aunque diputados de distintos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional albergara una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó que, tras consultas con el Ministerio de Seguridad, se determinó que el edificio "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar el homenaje.

Posteriormente, trascendió que el entorno del artista mantuvo contactos con Boca Juniors y Racing Club para realizar allí el velatorio, aunque finalmente ambas opciones quedaron descartadas.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio. "Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia", señaló. Según explicó el funcionario, la seguridad estaría a cargo de la Policía Federal Argentina.

Mientras se aguarda la confirmación del lugar de la despedida, miles de fanáticos comenzaron a acercarse a las inmediaciones de la vivienda del músico en Parque Leloir y a la Plaza de Mayo para brindarle el último adiós a uno de los máximos ídolos del rock nacional.

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