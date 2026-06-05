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San Carlos, Colón y la mística ricotera: la historia del Indio Solari en Santa Fe

Mucho antes de los recitales multitudinarios que hicieron historia en todo el país, el Indio Solari y Los Redonditos de Ricota encontraron en Santa Fe uno de los escenarios fundamentales para consolidar el fenómeno ricotero

5 de junio 2026 · 10:41hs
Los días 19 y 20 de junio del año 1992

gentileza redes sociales

Los días 19 y 20 de junio del año 1992,se realizaron los primeros recitales de Los Redondos en la ciudad santafesina de San Carlos Centro.Lo hicieron en "L'etoile Disco",(lugar al que volverían en el '95 y en el '96) l

La historia del Indio Solari con la provincia de Santa Fe ocupa un lugar especial dentro de la leyenda de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Mucho antes de los estadios repletos y las convocatorias récord, fueron las presentaciones en territorio santafesino las que ayudaron a consolidar un fenómeno cultural que no tuvo comparación en el rock argentino.

San Carlos, el comienzo de las grandes peregrinaciones ricoteras

Los días 19 y 20 de junio del año 1992, se realizaron los primeros recitales de Los Redondos en la ciudad santafesina de San Carlos Centro. Lo hicieron en "L'etoile Disco", lugar al que volverían en el '95 y en el '96. En agosto de 1995, volvieron para presentar su disco Lobo Suelto, Cordero Atado. Aquellos recitales marcaron un antes y un después en la historia de la banda.

Los conciertos incluyeron clásicos como "Ji Ji Ji", "Amor Francés", "Queso Ruso", "Perro Dinamita" y "Vamos las Bandas", en dos noches que todavía hoy son recordadas por los fanáticos como algunas de las mejores de la historia del grupo.

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La noche épica en la cancha de Colón

Dos años más tarde, el 13 de diciembre de 1997, Los Redondos desembarcaron en el estadio de Colón para uno de los recitales más emblemáticos de su carrera.

Bajo una intensa lluvia y en medio de un clima que los seguidores recuerdan como inolvidable, miles de personas colmaron el Brigadier López para presenciar una actuación histórica. El Indio Solari apareció en escena con "El pibe de los astilleros" y durante más de dos horas repasó gran parte del repertorio de la banda. Entre los momentos más celebrados estuvieron "Vencedores Vencidos", "Banderas Rojas", "Motorpsico" y el cierre con el clásico "Ji Ji Ji".

Con el paso de los años, aquella presentación quedó grabada en la memoria colectiva de miles de santafesinos y es considerada una de las visitas más importantes que realizó la banda a la provincia.

Santa Fe, tierra ricotera

La relación entre el Indio Solari y Santa Fe trascendió los recitales. La provincia se convirtió en uno de los puntos de encuentro más importantes para el movimiento ricotero, con miles de seguidores que acompañaron cada presentación de Los Redondos y luego también la carrera solista del artista.

Las multitudinarias convocatorias en San Carlos y en la ciudad de Santa Fe fueron una muestra temprana de un fenómeno popular que años más tarde movilizaría a cientos de miles de personas en distintos puntos del país.

Tras la muerte del Indio Solari, los recuerdos de aquellas noches vuelven a cobrar fuerza. Para miles de santafesinos, las presentaciones de Los Redondos en la provincia fueron mucho más que recitales: fueron acontecimientos culturales que marcaron a toda una generación.

• LEER MÁS: Adiós al Indio Solari: falleció una de las mayores leyendas del rock nacional

San Carlos Indio Solari Santa Fe
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