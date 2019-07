Malón llega a Santa Fe con su "Espíritu de Resistencia Tour"

El domingo 21 de julio, desde las 20, Malón se presentará en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572), en el marco del tour "Espíritu de Resistencia". La banda, una de las más importantes dentro del metal en español, y con miles de fanáticos en Centroamérica y el Caribe, alistará con su formación original: Claudio O'Connor, Antonio Romano, Karlos Cuadrado y Claudio Strunz. Tocarán como invitados: Grueso Calibre y Constante Tensión.

malon 2.jpg Imagen ilustrativa. Prensa

Malón

Todo comenzó en 1995, después de la separación de Hermética. Claudio O'Connor, Antonio Romano y Claudio Strunz continuaron como grupo bajo el nombre de Malón, y como bajista llamaron a Karlos Cuadrado, que ya había acompañado a Romano en Cerbero. Un par de meses más tarde, Malón tocó en Obras, como banda de apertura de Machine Head.

El primer disco, "Espíritu Combativo", incluyó un videoclip de la canción "Síntoma de la Infección" y otro de "Castigador por Herencia". Esto favoreció la proyección internacional a través del programa Headbangers Ball de MTV, que también lo incluyó en un CD compilado.

En 1995, Malón participó en la segunda fecha del festival Monsters Of Rock en Argentina, con Ozzy Osbourne, Faith No More, Paradise Lost y White Rat (Alice Cooper, Megadeth, Clawfinger, Theraphy y Logos, se habían presentado el día anterior).

El segundo álbum, "Justicia o Resistencia", indicó un cambio de estilo musical. Si bien en general se mantuvo, así como las letras, ahora estaba mucho más cerca de Pantera y Fear Factory y el groove metal. Le siguió "Resistencia Viva", un disco en vivo.

A principios de 1998, Malón se separó. Claudio O'Connor comenzó un proyecto en solitario (aunque, inicialmente tenía la intención de mantener un proyecto paralelo), y Claudio Strunz formó el grupo Simbiosis, mientras que Antonio Romano y Carlos Kuadrado reunieron a Cerbero junto a Willy Caballero, aunque bajo el nombre de Visceral.

Reuniones

Malón se juntó en 1999, con todos sus miembros, para un recital a beneficio. En 2001, se produjo una reunión temporal, pero O'Connor, vocalista original, se negó a participar, por lo que ingresó en su reemplazo Eduardo Ezcurra. Bajo esta formación, es publicado "The EP", pero ni el álbum ni la reunión son exitosos, por lo que la banda se separa nuevamente.

En 2011, Malón se encuentra con su formación original y vuelve a ofrecer conciertos en Argentina, América del Sur, América Central y América del Norte. Entre estos recitales, está el de el Estadio Malvinas Argentinas, donde la banda grabó el CD más esperado y de 360°, en 2011 y 2012, respectivamente. En octubre de 2015, Malón presentó en el famoso Luna Park Stadium su nuevo álbum de estudio llamado "New World Order".