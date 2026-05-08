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Continúa la acción de la 8° fecha del Torneo José Luis Burtovoy

Por el octavo capítulo del Polaca Burtovoy, el puntero La Perla del Oeste visitará a Ciclón Racing en la Setúbal, y en el predio Nery Pumpido, Sportivo Guadalupe jugará con Cosmos

Ovación

Por Ovación

8 de mayo 2026 · 10:50hs
Por la 8ª fecha del Apertura José Luis Burtovoy

fotos gentileza Fútbol de Santa Fe.

Por la 8ª fecha del Apertura José Luis Burtovoy, el puntero La Perla del Oeste visitará al duro Ciclón Racing en el barrio Guadalupe.

Este sábado 8 de mayo tendrá su continuidad la 8° fecha del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina de Fúbtol. Sucede que ya se disputaron dos encuentros, atendiendo a que los equipos de San Justo están afrontando la Copa Santa Fe. El Conquistador derrotó a Nacional en barrio Sur por 3 a 1, y el Matador batió a La Salle Jobson por 1 a 0 en el Coloso del Oeste. Fue postergado el cruce que debían sostener Colón de Santa Fe con Ateneo Inmaculada.

Se viene la 8° fecha del Polaca Burtovoy

Este sábado, desde las 15.30, se completará la octava fecha del Torneo Apertura liguista, la cual llega cargada de expectativas y buen juego. En un contexto de mucha paridad, las miradas estarán puestas en lo que sucederá en el campo de deportes 8 de Enero, en el barrio residencial de Guadalupe, porque el puntero La Perla del Oeste visitará a Ciclón Racing con el arbitraje de Maximiliano Moya. El conjunto dirigido por Andrés Formento llega en lo más alto de la tabla, con un andar sólido, y resultados que lo respaldan, pero enfrentará a un rival que no suele dar ventajas y que buscará dar la sorpresa.

En el complejo la Tatenguita, Unión recibirá a Náutico El Quillá bajo el arbitraje de Miguel Mesquida, mientras que en el estadio Alberto Garau, Las Flores II, con nuevo cuerpo técnico, ya que Luciano Chamorro reemplazó en la conducción a Daniel Boloqui, se medirá con Ciclón Norte de Cayastá bajo el control de Ignacio Castellano.

En el predio Nery Pumpido, Cosmos, que quedó eliminado de la Copa Túnel Subfluvial, jugará con Sportivo Guadalupe, que buscará un resultado positivo para no perderle pisada al cuadro azulgrana de Recreo, y será bajo el arbitraje de Carlos Córdoba. En el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé jugará con Academia Cabrera con el referato de Joaquín Urbani.

En la Colonia San José, Universidad del Litoral, que viene agrandado por haber clasificado a semifinales de la Copa Túnel Subfluvial, jugará frente a Deportivo Nobleza de Recreo con el seguimiento de Ángel Cristoforato, mientras que en el Gigante de Ciudadela, Gimnasia y Esgrima se cruzará con Newell´s de barrio Roma bajo el referato de Ariel Correa. A las 16, Juventud Unida de Candioti jugará con Deportivo Santa Rosa que buscará salir del fondo de la tabla con un resultado positivo.

Las posiciones se encuentran así: La Perla del Oeste y Sanjustino 17; Colón 16; La Salle Jobson y Colón de San Justo 14; Sportivo Guadalupe 13; Universidad y Nobleza 12; Juventud Unida y Ciclón Racing 11; Independiente 10; Unión, Ateneo Inmaculada y Las Flores II 9; Gimnasia y Esgrima 8; Nacional 7; Academia Cabrera 5; Náutico El Quillá, Ciclón Norte, Cosmos y Newell´s 4; Deportivo Santa Rosa 3.

Es el turno de la 7° fecha en el ascenso

Se avecina una nueva jornada del campeonato de la Segunda División de la Liga Santafesina: Este sábado se jugará la séptima fecha del Apertura 2026 donde el líder Santa Fe recibe a El Pozo y donde los escoltas Pucará y Los Canarios recibirán a Loyola y a Banco, respectivamente.

A las 15.30, en barrio Los Troncos, Los Canarios jugará con Banco Provincial (Leandro Vivas), Atlético Arroyo Leyes se cruzará con Los Juveniles de Santa Rosa de Calchines (Alejandro Aguilera), y en Santo Tomé, Los Piratitas jugará con Deportivo Agua (Ezequiel Giménez).

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El l&iacute;der del ascenso, Santa Fe FC, se medir&aacute; con El Pozo en el predio liguista.

El líder del ascenso, Santa Fe FC, se medirá con El Pozo en el predio liguista.

En el distrito costero, Defensores de Alto Verde se medirá con Defensores de Peñaloza (Diego Sacco), mientras que en barrio Stratta, Belgrano de Coronda será anfitrión de Floresta (Valentín Córdoba).

En barrio Transporte, Pucará jugará frente a Loyola (Matías Pereyra), y en Ángel Gallardo, San Cristóbal se medirá con Nuevo Horizonte (Lucas Muga). En el predio Nery Pumpido, el líder Santa Fe FC buscará consolidar su presente frente a El Pozo con el arbitraje de Rubén Fernández. Además, Vecinal Gálvez de Sauce Viejo jugará con Don Salvador (Leandro Rotela) y El Cadi de Rincón lo hará con Atenas de Santo Tomé (Bruno Levatti).

La tabla de colocaciones se ubica de la siguiente manera: Santa Fe FC 16; Pucará y Los Canarios 15; Banco Provincial 14; Belgrano de Coronda 13, El Cadi y San Cristóbal 12, Vecinal Gálvez y Nuevo Horizonte 11; Atenas, El Pozo, Defensores de Alto Verde y Los Juveniles 7; Don Salvador y Loyola 5; Deportivo Agua 4; Los Piratitas 3; Floresta 2; Atlético Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 0.

Burtovoy Torneo La Perla del Oeste
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