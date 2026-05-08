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Los Pumitas tiene todo definido para enfrentar a Australia

El santafesino Bautista Benavides será nuevamente titular en el seleccionado juvenil Los Pumitas en la última fecha del Rugby Championship M20 en Sudáfrica

8 de mayo 2026 · 14:23hs
Con tres cambios

Con tres cambios, Los Pumitas jugarán este sábado a las 9 frente a Australia.

Tras el histórico triunfo ante Nueva Zelanda, Los Pumitas confirmaron su formación para lo que será el encuentro ante Australia, de este sábado, por la última fecha del Rugby Championship M20. La escuadra nacional conducida por Nicolás Fernández Miranda cerrará su participación en el certamen a las 9 frente a Australia. El segunda línea formado en Santa Fe Rugby, Bautista Benavides, será tiular frente a los australianos.

Los Pumitas se miden con Australia en el Championship

El seleccionado argentino M20 cerrará su participación en el Rugby Championship este sábado 9 de mayo, desde las 9:00 horas (hora de Argentina), ante Australia en Port Elizabeth, Sudáfrica. Respecto al equipo que venció a Nueva Zelanda la semana pasada, Los Pumitas presentarán tres cambios en el XV inicial: Benjamín Farias Cerioni por Fabrizio Cebron, el capitán Tomás Dande por Franco Marizza y Benjamín Ledesma Arocena en lugar de Bautista Quiroga Miguens.

El combinado nacional viene de escribir una página histórica para el rugby argentino al vencer a Nueva Zelanda por 25 a 17 en la segunda fecha del certamen. La victoria se produjo con tries de Federico Serpa, que también anotó un penal, Luciano Avaca, Ramón Fernández Miranda, y un try penal.

En el debut habían sufrido una derrota ante Sudáfrica. El equipo de Nicolás Fernández Miranda mostró dos caras en un mismo partido porque en el primer tiempo se fue abajo 36-0, pero en la segunda parte mejoró su versión y se impuso por 21-12, aunque no alcanzó para revertir el 48-21 definitivo. En este tramo, el seleccionado nacional pudo apoyar tres tries a través de Federico Torre (2) y el capitán Tomás Dande y sumó con las conversiones de Manuel Giannantonio (3).

Es importante señalar que Sudáfrica se consagró campeón del certamen. En la segunda fecha de la competencia el conjunto local vapuleó por 56-17 a los Wallabies y levantaron el trofeo por primera vez en la historia del certamen.Tras las dos primeras consagraciones de Nueva Zelanda, el conjunto sudafricano logró su primer título.

Los Pumitas presentarán la siguiente alineación: 1. Benjamín Farias Cerioni, 2. Manuel Cuneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea, 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides (Santa Fe Rugby Club), 6. Tomás Dande (C), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr, 10. Federico Serpa, 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz, 13. Pedro Coll, 14. Benjamín Ledesma Arocena, 15. Simón Pfister

Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Fabrizio Cebron, 18. Federico Narváez, 19. Toribio Latorre, 20. Franco Marizza, 21. Ignacio Zabella, 22. Ramón Fernández, 23. Manuel Giannantonio

Los Pumitas Australia Rugby Championship
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