Quiénes son y qué rol cumplían los cuatro integrantes de la banda criminal Los Puchingas que quedaron en prisión preventiva

La medida fue ordenada por el juez Nicolás Falkenberg en una audiencia realizada en los tribunales de Santa Fe. La investigación apunta a una organización criminal acusada de cometer delitos contra la vida, la libertad y la propiedad. El líder de la banda permanece prófugo.

Cuatro integrantes de la banda criminal conocida como Los Puchingas quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación por distintos delitos cometidos en la ciudad de Santa Fe.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez Nicolás Falkenberg a pedido de la fiscal María Laura Urquiza, durante una audiencia desarrollada en los tribunales de la capital provincial.

Los imputados son tres hombres y una mujer de entre 39 y 52 años, mientras que el presunto jefe de la organización, identificado por sus iniciales como VEA, permanece prófugo y ya pesa sobre él una orden de detención.

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Según sostuvo la fiscal, la banda operaba “desde al menos el año 2023 y hasta la actualidad” y estaba conformada por varias personas que actuaban de manera coordinada, con división de roles y utilizando recursos comunes para cometer delitos “contra la vida, la libertad y la propiedad”.

“El magistrado consideró que estaban dados los requisitos para dictar la prisión preventiva”, explicó Urquiza, quien además señaló que el juez tuvo en cuenta que el líder de la organización continúa prófugo y que todavía hay integrantes en libertad.

Una estructura organizada

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, el prófugo VEA ejercía tareas de dirección, planificación y control dentro de la estructura criminal, disponiendo de recursos materiales y humanos.

En tanto, la mujer imputada, identificada como CMM, tenía un rol central dentro de la organización. Según la fiscal, participó activamente “en hechos violentos y maniobras vinculadas a la obtención y aseguramiento de bienes provenientes de actividades ilícitas”.

Por su parte, los otros tres acusados —de iniciales SA, AMA y LFR— fueron señalados como miembros activos de la banda, encargados de ejecutar actos de violencia, amenazas, privaciones ilegítimas de la libertad y tareas logísticas vinculadas al traslado y custodia de víctimas y bienes.

Persecución y ocho disparos contra un camión

Uno de los hechos más graves atribuidos a la organización ocurrió entre la Circunvalación Oeste y la ruta provincial 70.

Según detalló Urquiza, la mujer investigada efectuó ocho disparos con un rifle calibre 22 largo semiautomático contra un camión Volvo en movimiento, en el que viajaban dos personas.

La persecución habría comenzado en una estación de servicio Shell ubicada en el kilómetro 2,8 de la ruta provincial 1, desde donde la víctima fue seguida por los atacantes en un automóvil.

Los disparos impactaron en la cabina y el chasis del vehículo. Para la fiscal, el ataque fue realizado “con la clara intención de matar al conductor o a su acompañante”, aunque no lograron concretar el homicidio.

Secuestro extorsivo y amenazas

Otro de los hechos investigados ocurrió el 25 de marzo, cuando los imputados habrían interceptado a un hombre por una supuesta deuda.

La fiscal relató que la víctima fue golpeada, atada y trasladada en el baúl de un Citroën C3, donde permaneció privada de su libertad durante ocho horas. La liberación se produjo recién después de que familiares entregaran 5.000 dólares y un vehículo.

Además, el 15 de abril, los acusados habrían amenazado a una mujer en su domicilio para exigirle dinero. Según la acusación, también le advirtieron que le quitarían el auto si no cumplía con sus exigencias.

Allanamientos y detenciones

Las detenciones se concretaron durante la madrugada del martes 21 de abril, en el marco de 33 allanamientos realizados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).

A los cuatro acusados se les atribuyó integrar una asociación ilícita. Además, a la mujer imputada se le endilgó la coautoría de tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y participación necesaria en privación ilegítima de la libertad agravada.

En tanto, a los otros tres hombres se les imputó la coautoría de privación ilegítima de la libertad agravada y, en dos de los casos, también el delito de extorsión.