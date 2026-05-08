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Unión se mete en territorio extremo en busca del sueño en los playoffs del Apertura

Unión inicia en Mendoza una posible seguidilla brutal que puede cambiarle el semestre. Si elimina a Independiente Rivadavia, casi no tendrá tiempo para respirar

Ovación

Por Ovación

8 de mayo 2026 · 15:27hs
Unión se mete en territorio extremo en busca del sueño en los playoffs del Apertura

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Con la valija lista y la presión subiendo partido a partido, Unión entra en la zona donde los torneos se rompen o se hacen eternos. No hay margen para especular. Lo que viene es una carrera de resistencia. El primer golpe será este sábado desde las 21.30, cuando visite a Independiente Rivadavia por los playoffs del Apertura.

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Un cruce directo, áspero y sin segunda oportunidad. Ganar en los 90 minutos, aguantar un suplementario o sobrevivir a una tanda de penales: cualquier camino sirve si conduce a seguir vivo. Pero detrás de ese partido aparece algo todavía más feroz.

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Unión, con una posible semana de máxima exigencia en busca de la gloria

Porque si el Tate logra avanzar en Mendoza, el calendario lo empujará inmediatamente a otra batalla. El martes tendría que presentarse en Córdoba frente al vencedor del clásico entre Talleres y Belgrano, en otro duelo de eliminación directa.

Unión Independiente Rivadavia
Uni&oacute;n quiere dar un salto hist&oacute;rico.

Unión quiere dar un salto histórico.

Sin descanso. Sin tiempo para recuperar piernas ni cabezas y la historia puede volverse todavía más intensa. Si Unión consigue atravesar también esa instancia, el sábado 16 volvería a jugar fuera de Santa Fe por una semifinal que podría depositarlo a un paso de la gloria, que podría ser el 24, en el Mario Alberto Kempes, con la final con dos hinchadas.

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Tres partidos límite en apenas una semana. Tres días cargados de tensión. Tres exámenes donde no alcanza solo con jugar bien: habrá que sostener el cuerpo, manejar la presión y demostrar personalidad. El sueño tatengue ya no se mide en promesas. Ahora se mide en resistencia, garra y, como siempre, corazón.

Unión Independiente Rivadavia Apertura
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