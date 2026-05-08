Con la valija lista y la presión subiendo partido a partido, Unión entra en la zona donde los torneos se rompen o se hacen eternos. No hay margen para especular. Lo que viene es una carrera de resistencia. El primer golpe será este sábado desde las 21.30, cuando visite a Independiente Rivadavia por los playoffs del Apertura.
Unión se mete en territorio extremo en busca del sueño en los playoffs del Apertura
Unión inicia en Mendoza una posible seguidilla brutal que puede cambiarle el semestre. Si elimina a Independiente Rivadavia, casi no tendrá tiempo para respirar
Por Ovación
Un cruce directo, áspero y sin segunda oportunidad. Ganar en los 90 minutos, aguantar un suplementario o sobrevivir a una tanda de penales: cualquier camino sirve si conduce a seguir vivo. Pero detrás de ese partido aparece algo todavía más feroz.
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Unión, con una posible semana de máxima exigencia en busca de la gloria
Porque si el Tate logra avanzar en Mendoza, el calendario lo empujará inmediatamente a otra batalla. El martes tendría que presentarse en Córdoba frente al vencedor del clásico entre Talleres y Belgrano, en otro duelo de eliminación directa.
Sin descanso. Sin tiempo para recuperar piernas ni cabezas y la historia puede volverse todavía más intensa. Si Unión consigue atravesar también esa instancia, el sábado 16 volvería a jugar fuera de Santa Fe por una semifinal que podría depositarlo a un paso de la gloria, que podría ser el 24, en el Mario Alberto Kempes, con la final con dos hinchadas.
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Tres partidos límite en apenas una semana. Tres días cargados de tensión. Tres exámenes donde no alcanza solo con jugar bien: habrá que sostener el cuerpo, manejar la presión y demostrar personalidad. El sueño tatengue ya no se mide en promesas. Ahora se mide en resistencia, garra y, como siempre, corazón.