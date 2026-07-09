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Murió Bonnie Tyler, la inolvidable voz de "Eclipse total del corazón"

La cantante británica tenía 75 años. Su familia anunció el fallecimiento este jueves mediante un breve comunicado

9 de julio 2026 · 10:39hs
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Bonnie Tyler

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Bonnie Tyler

Hace casi dos meses, Bonnie Tyler sufrió un paro cardíaco luego de una cirugía y quedó en estado crítico. Tras aquel episodio, este jueves se confirmó una muerte que tuvo gran repercusión en el ambiente de la música, ya que fue una de las voces más populares del pop y el rock de los años 80.

La intérprete de "Eclipse total del corazón" estaba internada en Portugal, según indica el primer comunicado oficial sobre la situación. Su familia y equipo anunció el deceso a través de redes sociales y prometió aportar más información al respecto, pero aclararon: "Ahora pedimos privacidad para enfrentar esta tragedia".

La cantante de 75 años había sido atendida de urgencia en la ciudad de Faro, cerca del lugar donde vive durante la mayor parte del año con su esposo. El 30 de abril la operaron de urgencia por una perforación intestinal y sufrió complicaciones después de la cirugía.

¿Qué se sabe de la muerte de Bonnie Tyler?

"La familia y el equipo de Bonnie lamentan anunciar que murió de manera inesperada anoche", dice el mensaje publicado este jueves en la cuenta oficial de la artista. Así indicaron que el deceso fue "el resultado de la enfermedad por la que se encontraba bajo tratamiento" en Europa.

El estado de salud de la vocalista oriunda de Gales ya había sido noticia en mayo, cuando su condición se agravó drásticamente luego de una intervención quirúrgica. En aquella ocasión la trasladaron al área de terapia intensiva del hospital de Faro y requirió asistencia respiratoria mecánica.

Medios portugueses consignaron meses atrás que Tyler estuvo en un coma inducido y sufrió un paro cardíaco cuando empezaron a reducir la medicación. A partir de este incidente, empezaron a buscar alternativas para resolver una "infección grave".

La familia de la cantante confirmó que superó esta crisis a mediados de junio, cinco semanas después de la operación. No obstante, permanecía alojada en una sala de cuidados intensivos y esto derivó en cancelación de los conciertos que tenía programados para su gira durante el verano boreal.

Es un dolor de corazón

Bonnie Tyler nació el 8 de junio de 1951 en Skewen. Su nombre real era Gaynor Hopkin, pero lo dejó de lado cuando comenzó su carrera profesional. Previamente también se había presentado como Sherene Davis, combinando el primer nombre de su sobrina y el apellido de su tía favorita.

El debut discográfico de la cantante se produjo en 1977, cuando lanzó el álbum "The world starts tonight". Meses después, su voz áspera comenzó a ganar fama internacional de la mano de "It's a heartache", su primer gran éxito en la lista de temas que grabó a lo largo de más de cuatro décadas.

Bonnie Tyler muerte cantante británica
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