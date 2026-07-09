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Quedó diagramado el Torneo Oficial de hockey que tendrá dos zonas

Después del receso invernal, el 25 de julio, se pondrá en marcha el Torneo Oficial que organiza la Asociación Santafesina, con ocho elencos en zona campeonato y diez en el ascenso

Ovación

Por Ovación

9 de julio 2026 · 11:21hs
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Se estableció el formato del Torneo Oficial que comenzará el 25 de julio.

Se estableció el formato del Torneo Oficial que comenzará el 25 de julio.

Tras haber finalizado el Torneo Dos Orillas que tuvo como campeón a Banco Provincial, ahora se viene la competencia entre clubes de la Asociación Santafesina. El inicio de dicho certamen está previsto para después del receso invernal. Justamente, el equipo conducido por Daniel De Petre, es el campeón defensor del certamen doméstico, que lo tendrá sin dudas, como uno de los protagonistas.

En cuanto al Torneo Oficial de damas que tendrá en juego la copa Sanatorio Garay, el certamen tendrá su punto de partida el 25 de julio con 18 equipos. En la Zona Campeonato habrá ocho, en el Ascenso serán 10. En ambas zonas, el formato será ida y vuelta con 14 y 18 fechas, respectivamente por sector.

El máximo estamento lo tendrá a Banco, El Quillá, La Salle, Santa Fe RC, CRAI, Universitario, El Quillá Amarillo y Colón de San Justo. En Primera División, al cabo de la fase regular de 14 fechas, el que termine en la primera y segunda posición accederán directamente a semifinales.

Los que terminen del tercer al sexto puesto disputarán Cuartos de Final entre sí (3º vs 6º y 4º vs 5º) el 28 de noviembre. Habrá ventaja deportiva en caso de empate. Los que resulten ganadores de esa instancia, clasifican a semifinales (05 de diciembre, si hay igualdad, se definen por shootouts).

Aquellos que terminen en la séptima y octava posición se enfrentarán por la permanencia (con ventaja deportiva). El que pierda, descenderá. El que gane, disputará la promoción/repechaje ante el segundo del ascenso para revalidar la plaza.

En el segundo estamento

Lo integran Alma Juniors, Argentino de San Carlos, CRAR, Santa Fe RC “B”, Colón, CRAI Blanco, Unión, Atlético Franck, Santa Fe RC “C” y El Quillá Blanco.

Al cabo de las 18 jornadas en Primera División, el que termine en el primer puesto, logrará el ascenso directo. El que termine en el segundo lugar, disputará la promoción/repechaje.

Desde Reserva a Sub14 en ambos niveles, la definición del campeón será por puntos. La categoría Sub12 NO es competitiva (SIN posiciones). La final, el partido por el tercer y cuarto puesto como así también el repechaje se llevará a cabo el 12 de diciembre.

Torneo Oficial de damas 2026

Primera fecha Zona Campeonato: Banco con Colón de San Justo, Náutico El Quillá Azul con El Quillá Amarillo, La Salle Jobson con Universitario y Santa Fe Rugby A con CRAI.

Primera fecha Zona Ascenso: Argentino de San Carlos con El Quillá Blanco, CRAR con Alma Juniors, Santa Fe RC B con Santa Fe RC C, Colón de Santa Fe con Atlético Franck, CRAI B con Unión de Santa Fe.

Torneo Oficial hockey
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